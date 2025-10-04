Ravindra Jadeja : ధోనీ రికార్డు సమం చేసిన జడేజా.. వెస్టిండీస్పై అదరగొట్టిన ఆల్రౌండర్
టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్గా తన 36వ ఏట వెస్టిండీస్తో మ్యాచ్ ఆడుతున్న సీనియర్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో చూపిన అద్భుత ప్రదర్శనను వెస్టిండీస్ సిరీస్లో కూడా కొనసాగిస్తున్నాడు.
Ravindra Jadeja : టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్గా తన 36వ ఏట వెస్టిండీస్తో మ్యాచ్ ఆడుతున్న సీనియర్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో చూపిన అద్భుత ప్రదర్శనను వెస్టిండీస్ సిరీస్లో కూడా కొనసాగిస్తున్నాడు. విండీస్పై 6వ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు దిగిన జడేజా, 168 బంతుల్లో తన టెస్ట్ కెరీర్లో 6వ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. దీనితో టెస్ట్ క్రికెట్లో ఆరు సెంచరీలు సాధించిన మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ రికార్డును సమం చేశాడు. ఇది జడేజా అద్భుతమైన ఫామ్ను, టీమ్ ఇండియాకు అతని ప్రాముఖ్యతను మరోసారి నిరూపించింది.
ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో అద్భుత ప్రదర్శన ఇచ్చిన రవీంద్ర జడేజా, వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా తన అద్భుత ప్రదర్శనను పునరావృతం చేస్తూ సెంచరీ సాధించాడు. తన సెంచరీ ఇన్నింగ్స్లో 168 బంతులు ఎదుర్కొన్న జడేజా, 5 సిక్సర్లు, 6 బౌండరీలు బాదాడు.
ఇది మాత్రమే కాదు, వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మెన్ ధ్రువ్ జురెల్తో కలిసి ఐదో వికెట్కు 331 బంతుల్లో 206 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఇది టీమ్ ఇండియాకు భారీ స్కోరు సాధించడంలో సహాయపడింది. ఆట ముగిసే సమయానికి, జడేజా 176 బంతుల్లో 6 బౌండరీలు, 5 సిక్సర్లతో 104 పరుగులతో అజేయంగా క్రీజ్లో నిలిచాడు.
తన టెస్ట్ కెరీర్లో 6వ టెస్ట్ సెంచరీ సాధించిన రవీంద్ర జడేజా, మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ రికార్డును సమం చేశాడు. ధోనీ తన టెస్ట్ కెరీర్లో ఆరు టెస్ట్ సెంచరీలు చేశాడు. సెంచరీల రికార్డును సమం చేయడమే కాకుండా, టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన విషయంలో జడేజా, ధోనీని అధిగమించాడు. జడేజా ఇప్పటివరకు 7,213 బంతులు ఎదుర్కొని 80 టెస్ట్ సిక్సర్లు బాదగా, మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ 8,104 బంతులలో 76 సిక్సర్లు మాత్రమే బాదాడు.
దీనితో పాటు, టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన భారతీయ ఆటగాళ్ల జాబితాలో జడేజా మూడో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో రిషబ్ పంత్, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ చెరో 90 సిక్సర్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. రోహిత్ శర్మ 88 సిక్సర్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. జడేజా ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన టీమ్ ఇండియాకు చాలా కీలకం. అతని ఆల్రౌండ్ నైపుణ్యాలు బ్యాటింగ్లో, బౌలింగ్లో, ఫీల్డింగ్లో జట్టుకు ఎంతో విలువైనవి.