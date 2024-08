Video: జట్టులో చోటివ్వలే.. సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ తీసేశారు.. రీఎంట్రీతో జైషా టెన్షన్ పెంచిన టీమిండియా ప్లేయర్

Ishan Kishan Century: భారత వికెట్ కీపర్ కం బ్యాట్స్‌మెన్ ఇషాన్ కిషన్ రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో అద్భుతంగా పునరాగమనం చేశాడు. దేశవాళీ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు బుచ్చిబాబు టోర్నీలో తన ప్రతిభను చాటుకున్నాడు. జార్ఖండ్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సెంచరీ చేసిన తర్వాత, జార్ఖండ్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ మధ్యప్రదేశ్‌పై తన జట్టును అద్భుత విజయానికి నడిపించి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు.

ఇషాన్‌ అద్భుత ప్రదర్శన..



భారత్ తరపున టెస్టుల్లో పునరాగమనం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఇషాన్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 114 బంతుల్లో 107 పరుగులు చేశాడు. కేవలం 86 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఎడమచేతి వాటం వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్‌మన్ మళ్లీ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసి, అజేయంగా 41 పరుగులు చేసి జార్ఖండ్‌ను రెండు వికెట్ల తేడాతో విజయతీరాలకు చేర్చాడు. విజయానికి 12 పరుగులు చేయాల్సి ఉండగా రెండు వికెట్లు మాత్రమే మిగిలాయి. ఇషాన్ మ్యాచ్‌ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని, ఎంపీ బౌలర్ ఆకాష్ రజావత్ వేసిన ఓవర్లో రెండు సిక్సర్లు కొట్టి మ్యాచ్‌ను ముగించాడు.

Ishan Kishan - the hero of Jharkhand !!!



- Jharkhand needed 12 with 2 wickets in hands, captain smashed 6,0,6 to seal the game. pic.twitter.com/3uTqFF1KI2