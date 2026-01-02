Cricket Viral News:: రోహిత్-కొహ్లీ కోసం ఇర్ఫాన్ పాఠాన్ అడిగిన ODI సిరీస్ పొడిగింపు
2027 ప్రపంచకప్ దృష్ట్యా రోహిత్, కోహ్లీలకు తగినంత ప్రాక్టీస్ కోసం మరిన్ని వన్డే మ్యాచ్లు నిర్వహించాలని బీసీసీఐని మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ కోరారు.
టీమ్ ఇండియా దిగ్గజ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇంకా ఫామ్లో ఉన్నారని, వారు జట్టులో ఉన్నప్పుడే భారత్ మరిన్ని వన్డే (ODI) మ్యాచ్లు ఆడేలా చూడాలని మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ బీసీసీఐకి గట్టిగా సూచించారు.
రోహిత్, కోహ్లీలు ఇప్పటికే టెస్టులు మరియు టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, అభిమానులు వీరిద్దరినీ కలిపి చూసేది కేవలం వన్డేల్లోనే. 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని బోర్డు తన షెడ్యూలింగ్ వ్యూహాన్ని మార్చుకోవాలని ఇర్ఫాన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
"మనం మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లకే ఎందుకు పరిమితం కావాలి? ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లు లేదా ట్రయాంగులర్ (ముక్కోణపు) సిరీస్లను ఎందుకు పునరుద్ధరించకూడదు?" అని ఇర్ఫాన్ పఠాన్ ప్రశ్నించారు. రోహిత్, కోహ్లీలు ఇప్పటికీ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇస్తున్నారని, వారు లయలో ఉండాలంటే మరిన్ని మ్యాచ్లు ఆడాలని ఆయన అన్నారు. "అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు లేకపోతే, కనీసం దేశవాళీ టోర్నమెంట్లలోనైనా వారు నిరంతరం ఆడుతూ ఉండాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
2025లో రో-కో అద్భుత ప్రదర్శన:
2025లో ఈ ఇద్దరు బ్యాటర్ల ఫామ్ను పరిశీలిస్తే ఇర్ఫాన్ సూచన ఎంతో సరైనదనిపిస్తుంది. 2025 ముగిసే సమయానికి కోహ్లీ 13 ఇన్నింగ్స్ల్లో 65.10 సగటుతో 651 పరుగులు చేసి అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారి జాబితాలో నిలిచారు. ఇందులో మూడు సెంచరీలు, నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రోహిత్ శర్మ కూడా 14 ఇన్నింగ్స్ల్లో 50 సగటుతో 650 పరుగులు చేసి సత్తా చాటారు.
వీరు కేవలం అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా, విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కూడా అదరగొట్టారు. ఢిల్లీ తరపున కోహ్లీ 131, 77 పరుగులు చేయగా, ముంబై తరపున రోహిత్ అజేయంగా 155 పరుగులు చేసి తన పవర్ను చూపించారు.
తగ్గుతున్న వన్డేలు - కనుమరుగవుతున్న సంప్రదాయాలు:
భారత్ తన చివరి ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను 2019లో ఆస్ట్రేలియాతో ఆడింది. ఆ తర్వాత మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లే సర్వసాధారణంగా మారాయి. ఒకప్పుడు ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన ముక్కోణపు సిరీస్లు కూడా నిలిచిపోయాయి.
2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైన వేళ, రోహిత్ మరియు విరాట్ వంటి దిగ్గజాల సేవలను భారత క్రికెట్ పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోవాలన్న ఇర్ఫాన్ పఠాన్ పిలుపును మెజారిటీ క్రికెట్ అభిమానులు సమర్థిస్తున్నారు.