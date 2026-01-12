  • Menu
IPL Trivia: టీ20 ఇంటర్నేషనల్ ఆడకుండానే కెప్టెన్లయ్యారు.. ఈ ఐదుగురు దిగ్గజాల గురించి మీకు తెలుసా?

Highlights

ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒక్క అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండానే కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించిన ఐదుగురు ఆటగాళ్ల గురించి మీకు తెలుసా? షేన్ వార్న్ నుంచి కరుణ్ నాయర్ వరకు ఆ ఆసక్తికరమైన వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

సాధారణంగా ఐపీఎల్ (IPL) వంటి భారీ లీగ్‌లో ఒక జట్టుకు నాయకత్వం వహించాలంటే టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఎంతో అనుభవం ఉండాలి. కానీ, ఐపీఎల్ చరిత్రలో కొందరు దిగ్గజాలు ఒక్క అంతర్జాతీయ టీ20 (T20I) మ్యాచ్ కూడా ఆడిన అనుభవం లేకుండానే కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆ వింత రికార్డును సొంతం చేసుకున్న ఆ ఐదుగురు ప్లేయర్స్ ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

1. షేన్ వార్న్ (రాజస్థాన్ రాయల్స్)

ఆస్ట్రేలియా స్పిన్ మాంత్రికుడు షేన్ వార్న్ ఈ లిస్టులో టాప్‌లో ఉంటారు. ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఒక్క అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండానే, ఐపీఎల్ తొలి సీజన్ (2008)లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు కెప్టెన్సీ చేశారు. కేవలం కెప్టెన్‌గానే కాదు.. అండర్ డాగ్స్‌గా ఉన్న ఆ జట్టును ఏకంగా ఛాంపియన్‌గా నిలబెట్టి తన నాయకత్వ పటిమను ప్రపంచానికి చాటారు.

2. సౌరవ్ గంగూలీ (కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్)

టీమిండియా మాజీ సారథి 'దాదా' సౌరవ్ గంగూలీకి టీ20 అంతర్జాతీయ అనుభవం సున్నా. ఆయన భారత్ తరఫున కేవలం వన్డేలు, టెస్టులు మాత్రమే ఆడారు. అయినప్పటికీ, ఐపీఎల్ ఆరంభ సీజన్లలో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) మరియు పూణే వారియర్స్ జట్లకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించారు.

3. అనిల్ కుంబ్లే (రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు)

లెగ్ స్పిన్ దిగ్గజం అనిల్ కుంబ్లే కూడా భారత్ తరఫున ఒక్క టీ20 కూడా ఆడలేదు. అయితే, ఐపీఎల్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టును అద్భుతంగా నడిపించారు. 2009 సీజన్‌లో ఆర్‌సీబీని ఫైనల్ వరకు తీసుకెళ్లిన ఘనత కుంబ్లేదే.

4. వివిఎస్ లక్ష్మణ్ (డెక్కన్ ఛార్జర్స్)

క్లాసిక్ బ్యాటర్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ టీ20 ఫార్మాట్‌కు సెట్ కారనే విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ, 2008లో డెక్కన్ ఛార్జర్స్ జట్టుకు ఆయన కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యారు. లక్ష్మణ్ తన కెరీర్‌లో భారత్ తరఫున కేవలం టెస్టులు, వన్డేలు మాత్రమే ఆడారు, ఒక్క టీ20 ఇంటర్నేషనల్‌లో కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించలేదు.

5. కరుణ్ నాయర్ (ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్)

ఈ లిస్టులో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పేరు కరుణ్ నాయర్. పైన పేర్కొన్న నలుగురు దిగ్గజాలు రిటైర్మెంట్ దశలో ఐపీఎల్ ఆడగా, కరుణ్ నాయర్ మాత్రం యువ ఆటగాడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ అరుదైన ఫీట్ సాధించారు. 2017లో ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ (ప్రస్తుత ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్) జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించారు. అప్పటికి ఆయనకు టీ20 అంతర్జాతీయ అనుభవం లేదు.

