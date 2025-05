GT vs LSG: ఐపీఎల్ 2025లో ఒక ఊహించని ఫలితం నమోదైంది. పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) జట్టుకు, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) సొంత మైదానంలోనే షాక్ ఇచ్చింది. ఈ మ్యాచ్‌లో లక్నో 33 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, గుజరాత్ జట్టుకు ప్లేఆఫ్స్‌లో టాప్-2లో నిలిచే అవకాశాలను కష్టతరం చేసింది.

లక్నో బ్యాటింగ్‌లో మెరుపులు

ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏకంగా 235 పరుగులు చేసింది. ఈ భారీ స్కోరు వెనుక మిచెల్ మార్ష్, నికోలస్ పూరన్ మెరుపు బ్యాటింగ్ ఉంది. మిచెల్ మార్ష్ కేవలం 64 బంతుల్లోనే 117 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. అతని ఇన్నింగ్స్‌లో 10 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మార్కరమ్‌తో కలిసి 9.2 ఓవర్లలో 91 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. నికోలస్ పూరన్ 27 బంతుల్లోనే 56 పరుగులు చేసి, 5 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు.

గుజరాత్ ఛేదనలో తడబాటు

236 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు తడబడింది. 20 ఓవర్లలో కేవలం 202 పరుగులు మాత్రమే చేసి, 33 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. గుజరాత్ బ్యాట్స్‌మెన్‌లలో షారుఖ్ ఖాన్ 29 బంతుల్లో 57 పరుగులు చేసి ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. షెర్ఫానే రదర్‌ఫర్డ్ 38 పరుగులు, జోస్ బట్లర్ 33 పరుగులు, కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ 35 పరుగులు చేశారు.

