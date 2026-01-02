IPL 2026: పది జట్ల ‘ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్’ వ్యూహాలు ఇవే.. ధోనీ, రోహిత్ రోల్ మారుతుందా?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం పది ఫ్రాంచైజీలు తమ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకున్నాయి. ధోనీ, రోహిత్ శర్మ వంటి సీనియర్లు ఈ రూల్ను ఎలా వాడుకోబోతున్నారు? అలాగే మయాంక్ యాదవ్, పతిరానా వంటి స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో ఈ కథనంలో చూడండి.
1. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK)
సీఎస్కే ఈసారి ధోనీపై ఫిజికల్ ఒత్తిడి తగ్గించేలా ప్లాన్ చేసింది. సంజూ శాంసన్ ట్రేడ్ ద్వారా రావడం, కార్తీక్ శర్మను భారీ ధరకు (14.20 కోట్లు) కొనడం వల్ల వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యత వారిపై ఉంటుంది.
ఎంపికలు: ఖలీల్ అహ్మద్, రాహుల్ చాహర్, అన్షుల్ కాంబోజ్, ముఖేష్ చౌదరి.
వ్యూహం: ఎంఎస్ ధోనీ ఫీల్డింగ్ ఇన్నింగ్స్ మొత్తానికి దూరంగా ఉండి, కేవలం బ్యాటింగ్ సమయంలో మాత్రమే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
2. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లుగా బరిలోకి దిగుతున్న ఆర్సీబీ బౌలింగ్ మరియు బ్యాటింగ్ డెప్త్ కోసం ఈ క్రింది వారిని పరిశీలిస్తోంది:
ఎంపికలు: సుయాష్ శర్మ, యష్ దయాళ్, మంగేష్ యాదవ్, దేవదత్ పడిక్కల్.
3. ముంబై ఇండియన్స్ (MI)
ముంబై ఈసారి స్పిన్ మరియు దేశీ బౌలర్లకు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది.
ఎంపికలు: మయాంక్ మార్కండే, అశ్వని కుమార్, అథర్వ అంకోలేకర్.
వ్యూహం: గత సీజన్ లాగే రోహిత్ శర్మను కేవలం బ్యాటర్ గానే 'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్' రూల్లో ఉపయోగించే ఛాన్స్ ఉంది.
4. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)
కేకేఆర్ ఈసారి తమ పేస్ అటాక్ను ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ద్వారా మరింత పటిష్టం చేయనుంది.
ఎంపికలు: మతీషా పతిరానా, వైభవ్ అరోరా, ఆకాష్ దీప్, అనుకుల్ రాయ్.
5. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)
సన్రైజర్స్ ప్రధానంగా బౌలింగ్ విభాగంలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆప్షన్లను వెతుక్కుంటోంది.
ఎంపికలు: జీషన్ అన్సారీ, శివం మావి, ఎషాన్ మలింగ.
6. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG)
వేగవంతమైన బౌలర్లు మరియు హిట్టర్లను ఎల్ఎస్జీ సిద్ధం చేసుకుంది.
ఎంపికలు: మయాంక్ యాదవ్, దిగ్వేష్ రాఠి, అబ్దుల్ సమద్.
7. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC)
ఢిల్లీ డెత్ ఓవర్ల స్పెషలిస్టులు మరియు ఫినిషర్లపై దృష్టి పెట్టింది.
ఎంపికలు: అశుతోష్ శర్మ, ముఖేష్ కుమార్, సమీర్ రిజ్వి, టి నటరాజన్.
8. గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)
బౌలింగ్ డెప్త్ కోసం టైటాన్స్ ఈ క్రింది వారిని ఆదర్శవంతమైన ఎంపికలుగా భావిస్తోంది:
ఎంపికలు: ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ఆర్ సాయి కిషోర్, ఇషాంత్ శర్మ, అర్షద్ ఖాన్.
9. పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS)
పంజాబ్ కింగ్స్ యంగ్ టాలెంట్కు మరియు ఆల్ రౌండర్లకు అవకాశం ఇవ్వనుంది.
ఎంపికలు: వైశాక్ విజయ్ కుమార్, హర్ప్రీత్ బ్రార్, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్, యష్ ఠాకూర్.
10. రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR)
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఈసారి డెత్ బౌలింగ్ మరియు ఫినిషింగ్ కోసం వీరిని ఎంచుకుంది:
ఎంపికలు: సందీప్ శర్మ, నంద్రే బర్గర్, శుభం దూబే.
ముఖ్య విషయాలు:
- ప్రారంభ తేదీ: ఐపీఎల్ 2026 మార్చి 26న ప్రారంభం కానుంది.
- ట్రేడ్ న్యూస్: సంజూ శాంసన్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుండి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ట్రేడ్ అయ్యారు.
- ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్: జట్లు ఇప్పుడు కేవలం ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాళ్ల కంటే "స్పెషలిస్ట్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్స్" కే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి.