IPL 2026 : సంజు శాంసన్కు ఆర్ఆర్తో విభేదాలు.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్లోకి ఎంట్రీ?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు ముందు సంజు శాంసన్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ వార్తల్లో నిలిచారు.
IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు ముందు సంజు శాంసన్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ వార్తల్లో నిలిచారు. తాజా నివేదికల ప్రకారం, తాను వచ్చే సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్లో కొనసాగలేనని సంజు శాంసన్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్కు స్పష్టంగా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం తనను ట్రేడ్ చేయమని లేదా వేలం కోసం విడుదల చేయమని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే సంజు శాంసన్ను తమ జట్టులో చేర్చుకోవడానికి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆసక్తి చూపింది. అయితే, ఈ డీల్ అంత తేలికగా పూర్తయ్యే అవకాశం కనిపించడం లేదు.
ఐపీఎల్ 2026 కోసం ఫ్రాంఛైజీ జట్లలో ఆటగాళ్ల కొనుగోలు-అమ్మకాలు, రిటెన్షన్ చర్చలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ సంజు శాంసన్ను తమ జట్టులో చేర్చుకోవడానికి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆసక్తి చూపింది. ఢిల్లీ జట్టు సంజు శాంసన్ను ఐపీఎల్ ట్రేడ్ విండో కింద కొనుగోలు చేయాలని చూస్తోంది. అయితే, ఈ ట్రేడ్కు ప్రతిగా రాజస్థాన్కు ఏ ఆటగాడిని బదిలీ చేస్తారు అనేదే పెద్ద ప్రశ్న.
ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ సమయంలోనే సంజు శాంసన్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య కొన్ని విభేదాలు తలెత్తాయని వార్తలు వచ్చాయి. అందుకే ఆయన కొత్త జట్టు కోసం చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ట్రేడ్ ప్రక్రియ అంత తేలికైన విషయం కాదు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ సంజును సులభంగా వదులుకోదు, ఎందుకంటే అతను ఆ జట్టుకు స్ట్రాంగ్ కోర్ ప్లేయర్. మరోవైపు, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్లో యువకులు, సీనియర్లు సహా చాలా మంది ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ట్రేడ్ కోసం వీరిలో ఒకరిని రాజస్థాన్కు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఢిల్లీ జట్టు ఏ ప్లేయర్ను రాజస్థాన్తో ట్రేడ్ చేయాలనే విషయంలో ఇంకా స్పష్టతకు రాలేదు.
ఐపీఎల్ ట్రేడ్ విండో అనేది ఒక నియమం. దీని ప్రకారం, జట్లు వేలంకు ముందు లేదా తర్వాత ఆటగాళ్లను పరస్పరం మార్చుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ 2026 కోసం ట్రేడ్ విండో తెరిచి ఉంది. ఐపీఎల్ సీజన్ ముగిసిన ఒక నెల తర్వాత ట్రేడ్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. వేలానికి ఒక వారం ముందు వరకు తెరిచి ఉంటుంది. దీని కింద ఫ్రాంఛైజీలు తమ ఆటగాళ్లను పరస్పరం మార్చుకోవచ్చు లేదా ఒక టీమ్ ఆటగాడిని తీసుకున్నందుకు బదులుగా మరో టీమ్కు డబ్బు చెల్లించవచ్చు.