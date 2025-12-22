IPL 2026: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ భారీ స్కెచ్.. తమ పేసర్లను సౌత్ ఆఫ్రికా పంపిస్తున్న యజమాన్యం!
ఐపీఎల్ 2026 కోసం లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ మాస్టర్ ప్లాన్. ఆవేశ్ ఖాన్, మొహ్సిన్ ఖాన్లను శిక్షణ కోసం సౌత్ ఆఫ్రికాకు పంపుతున్న ఫ్రాంచైజీ. బీసీసీఐ గ్రీన్ సిగ్నల్.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) ఫ్రాంచైజీ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ జట్టులోని కీలక ఫాస్ట్ బౌలర్లను శిక్షణ కోసం సౌత్ ఆఫ్రికాలోని SA20 లీగ్కు పంపేందుకు సిద్ధమైంది. దీనికి సంబంధించి భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) నుంచి కూడా లక్నో యాజమాన్యానికి అనుమతి లభించినట్లు సమాచారం.
సౌత్ ఆఫ్రికాలో శిక్షణ.. ఎందుకంటే?
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టుకు చెందిన పేసర్లు ఆవేశ్ ఖాన్, మొహ్సిన్ ఖాన్ గత కొంతకాలంగా గాయాలతో జట్టుకు దూరంగా ఉన్నారు. ఆవేశ్ ఖాన్ ఐపీఎల్ 2025 తర్వాత పెద్దగా మ్యాచ్లు ఆడలేదు, ఇక మొహ్సిన్ ఖాన్ గతేడాది సీజన్ మొత్తానికే దూరమయ్యాడు.
లక్ష్యం: మార్చి 26 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ నాటికి ఈ బౌలర్లు పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించడమే కాకుండా, మంచి ఫామ్లోకి రావాలని లక్నో యాజమాన్యం భావిస్తోంది.
ఎక్కడ శిక్షణ?: లక్నో ఫ్రాంచైజీకి అనుబంధంగా ఉన్న డర్బన్ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టుతో కలిసి వీరు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. డిసెంబర్ 26 నుంచి SA20 లీగ్ ప్రారంభం కానుంది.
శిక్షణలో పాల్గొనే బౌలర్లు వీరే:
ఆవేశ్ ఖాన్
మొహ్సిన్ ఖాన్
నమన్ తివారీ (యువ పేసర్)
ఈ ముగ్గురు ప్రస్తుతం బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్లో లేనప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఫ్రాంచైజీ ముందస్తుగా బోర్డు అనుమతి తీసుకుంది. వీరికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి లాన్స్ క్లూజనర్, టామ్ మూడీ, భరత్ అరుణ్ వంటి దిగ్గజ కోచ్లు డర్బన్ టీమ్ వద్ద అందుబాటులో ఉన్నారు.
ఐపీఎల్ 2026 కోసం పక్కా ప్లాన్!
గత సీజన్లో 7వ స్థానంతో సరిపెట్టుకున్న లక్నో, ఈసారి రిషబ్ పంత్ను తీసుకోవడంతో పాటు జట్టును మరింత బలోపేతం చేసింది. జోష్ ఇంగ్లిస్, వనిందు హసరంగ, అన్రిచ్ నోర్ట్జే వంటి అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లను వేలంలో దక్కించుకుంది. ఇప్పుడు తమ స్వదేశీ పేసర్లను కూడా సిద్ధం చేయడం ద్వారా ఈసారి టైటిల్ గెలవాలనే పట్టుదలతో ఉంది.