IPL 2026: కేకేఆర్ సంచలన నిర్ణయం.. ముస్తాఫిజుర్ ఔట్! రేసులో ఆ ముగ్గురు 'డేంజరస్' బౌలర్లు

Highlights

ఐపీఎల్ 2026 నుంచి ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ తప్పుకోవడంతో, కేకేఆర్ రీప్లేస్‌మెంట్ బౌలర్ల కోసం అన్వేషిస్తోంది. రేసులో ఉన్న ఆ ముగ్గురు డేంజరస్ బౌలర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. బంగ్లాదేశ్ స్టార్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్‌ను జట్టు నుంచి తప్పించడమే కాకుండా, అతని స్థానంలో పవర్‌ఫుల్ బౌలర్లను రంగంలోకి దించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

ముస్తాఫిజుర్‌పై వేటుకు కారణం ఏంటి?

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై జరుగుతున్న దాడుల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న బీసీసీఐ (BCCI), ముస్తాఫిజుర్‌ను ఈ సీజన్ నుంచి తప్పించాలని కేకేఆర్ యాజమాన్యాన్ని ఆదేశించింది. దీంతో రూ. 9.20 కోట్లు వెచ్చించి కొనుగోలు చేసిన ఈ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్‌ను కేకేఆర్ వదులుకోవాల్సి వచ్చింది.

ముస్తాఫిజుర్ స్థానంలో రేసులో ఉన్న ఆ ముగ్గురు వీరే!

బౌలింగ్ విభాగాన్ని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు కేకేఆర్ ప్రస్తుతం ముగ్గురు విదేశీ పేసర్లపై కన్నేసింది. వారు:

1. జే రిచర్డ్‌సన్ (ఆస్ట్రేలియా)

ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఈ రైట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్రస్తుతం పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌తో ఉన్నాడు. గంటకు 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో బంతులు విసరగల సామర్థ్యం ఇతని సొంతం. గతంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున ఆడిన అనుభవం ఉండటం ఇతనికి కలిసి వచ్చే అంశం. ఈ ఏడాది వేలంలో అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిన రిచర్డ్‌సన్ కేకేఆర్ మొదటి ఛాయిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

2. అల్జారీ జోసెఫ్ (వెస్టిండీస్)

ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒకే మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్లు తీసిన రికార్డు జోసెఫ్ పేరిట ఉంది. ముంబై ఇండియన్స్, ఆర్సీబీ వంటి పెద్ద జట్ల తరపున ఆడిన అనుభవం ఇతనికి ఉంది. 22 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల్లో 21 వికెట్లు తీసిన ఈ విండీస్ పేసర్, తన ఎత్తును వాడుకుంటూ బౌన్స్‌తో బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టగలడు.

3. రిలే మెరెడిత్ (ఆస్ట్రేలియా)

వేగమే ఆయుధంగా దూసుకొచ్చే మరో ఆస్ట్రేలియా బౌలర్ రిలే మెరెడిత్. టి20ల్లో ఇతనికి అపారమైన అనుభవం ఉంది (144 మ్యాచ్‌ల్లో 193 వికెట్లు). పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున ఆడిన సమయంలో తన వేగంతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. మినీ వేలంలో ఎవరూ కొనని కారణంగా, ఇతడిని రీప్లేస్‌మెంట్‌గా తీసుకోవడం కేకేఆర్‌కు సులభం కానుంది.

కేకేఆర్ బౌలింగ్ బలం పెరుగుతుందా?

ముస్తాఫిజుర్ వైవిధ్యమైన స్లో బాల్స్‌కు ప్రసిద్ధి అయితే, ఇప్పుడు రేసులో ఉన్న ముగ్గురు బౌలర్లు కూడా ఎక్స్‌ట్రా పేస్ (Extra Pace) ఉన్నవారు. ఈ మార్పు కేకేఆర్ బౌలింగ్ ఎటాక్‌కు కొత్త ఊపిరి పోస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ముస్తాఫిజుర్ స్థానంలో ఎవరిని తీసుకుంటే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి.

