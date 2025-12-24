IPL 2026: విదేశీ ప్లేయర్ల కోసం జట్లు పెట్టిన కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి వెనుక కారణాలివే
విదేశీ ఆటగాళ్లపై ఖర్చు చేసే విషయంలో ఐపిఎల్ (IPL) జట్లు విభిన్న వ్యూహాలను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఈ జాబితాలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అగ్రస్థానంలో నిలవగా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మాత్రం తక్కువ ధరలో విలువైన ఆటగాళ్లను కొనడంపై దృష్టి సారించింది. జట్టు వారీగా విదేశీ ఆటగాళ్ల ఖర్చుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఇటీవలి ఐపిఎల్ (IPL) ఖర్చుల గణాంకాలు ఫ్రాంచైజీలు విదేశీ ఆటగాళ్లను పరిగణనలోకి తీసుకునే విధానంలో ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యత్యాసాన్ని చూపుతున్నాయి. కొన్ని జట్లు అంతర్జాతీయ తారల కోసం సర్వస్వాన్ని పణంగా పెట్టి తమ తుది జట్టును విదేశీయులతో నింపగా, మరికొన్ని జట్లు మధ్యేమార్గంగా బలమైన భారతీయ ఆటగాళ్ల బృందానికి అదనపు బలంగా మాత్రమే విదేశీయులను వాడుకుంటున్నాయి.
భారీ ఒప్పందాల నుండి తెలివైన కొనుగోళ్ల వరకు, ఐపిఎల్ జట్లు తమ విదేశీ ఆటగాళ్లతో అనుసరిస్తున్న వ్యూహాలు మరియు వాటి అర్థం ఏమిటో ఇక్కడ చూడవచ్చు.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ – ₹74.50 కోట్లు
విదేశీ ఆటగాళ్లపై అత్యధికంగా ఖర్చు చేసిన జట్లలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. వీరి వ్యూహంలో అంతర్జాతీయ తారలే కీలకం. పాట్ కమిన్స్, హెన్రిక్ క్లాసెన్, ట్రావిస్ హెడ్ మరియు లియామ్ లివింగ్స్టోన్ వంటి దిగ్గజ ఆటగాళ్లతో ఈ జట్టు బ్యాటింగ్ మరియు నాయకత్వ విభాగాల్లో చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ – ₹64.20 కోట్లు
కేకేఆర్ విదేశీ ఆటగాళ్లపై భారీగా పెట్టుబడి పెట్టింది. కామెరాన్ గ్రీన్, మతీషా పతిరణ, సునీల్ నరైన్ మరియు ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ వంటి ప్రభావవంతమైన ఆటగాళ్లపై ఈ జట్టు ఆధారపడుతోంది.
గుజరాత్ టైటాన్స్ – ₹56.25 కోట్లు
ఉత్తమ ఆల్ రౌండర్లు మరియు మ్యాచ్-విన్నర్లకు గుజరాత్ ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. రషీద్ ఖాన్, జోస్ బట్లర్, కగిసో రబాడా మరియు జాసన్ హోల్డర్ వంటి ఆటగాళ్లు జట్టుకు సమతుల్యతను మరియు నాణ్యతను అందిస్తారు.
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ – ₹39.75 కోట్లు
ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్ విభాగంలో విదేశీ ప్రతిభపై ఈ జట్టుకు అపారమైన నమ్మకం ఉంది. నికోలస్ పూరన్, జోష్ ఇంగ్లిస్, మిచెల్ మార్ష్ మరియు వనిందు హసరంగా వంటి వారు ఈ సీజన్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ – ₹34.60 కోట్లు
యువ మరియు అనుభవజ్ఞులైన విదేశీ ఆటగాళ్ల కలయికతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తన జట్టును రూపొందించుకుంది. జోఫ్రా ఆర్చర్, షిమ్రాన్ హెట్మయర్ మరియు నాండ్రే బర్గర్ వంటి వారు వేగం మరియు దూకుడును జోడిస్తారు.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ – ₹31.75 కోట్లు
అనవసర ఖర్చులు చేయకుండా అవసరమైన చోట మాత్రమే ఢిల్లీ పెట్టుబడి పెట్టింది. మిచెల్ స్టార్క్ మరియు ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ వంటి వారి రాకతో జట్టులో స్థిరత్వం పెరిగింది.
ముంబై ఇండియన్స్ – ₹29.90 కోట్లు
ముంబై ఇండియన్స్ పరిమాణం కంటే నాణ్యతకే ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. ట్రెంట్ బౌల్ట్, విల్ జాక్స్ మరియు మిచెల్ శాంట్నర్ వంటి విదేశీ ఆటగాళ్లను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఈ జట్టు ఎక్కువగా తన భారతీయ కోర్ మీద ఆధారపడుతుంది.
పంజాబ్ కింగ్స్ – ₹27.90 కోట్లు
దూకుడుగా మరియు లెక్కలతో కూడిన వ్యూహాన్ని పంజాబ్ అనుసరించింది. మార్కస్ స్టోయినిస్ మరియు మార్కో జాన్సెన్ వంటి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలైన ఆటగాళ్లను వీరు ఎంచుకున్నారు.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు – ₹27.55 కోట్లు
ఆర్సీబీ ఒకే ఆటగాడిపై భారీగా ఖర్చు చేయకుండా, జట్టు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా పెట్టుబడులు పెట్టింది. జోష్ హేజిల్వుడ్ మరియు ఫిల్ సాల్ట్ వంటి వారు జట్టుకు సమతుల్యతను తెస్తారు.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ – ₹20.25 కోట్లు
చెన్నై ఎప్పుడూ ధర కంటే విలువకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. అందుకే ఈ జాబితాలో చివరి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, నూర్ అహ్మద్ మరియు నాథన్ ఎల్లిస్ వంటి తగిన ఆటగాళ్లను ఎంచుకుని తమ వ్యూహాన్ని స్పష్టం చేసింది.
ముగింపు
విజయానికి ఒకే రకమైన సూత్రం లేదని ఐపిఎల్ మరోసారి నిరూపించింది. కొన్ని జట్లు విదేశీ స్ట్రైకర్లపై ఆధారపడుతుంటే, మరికొన్ని జట్లు భారతీయ ప్రతిభను నమ్ముకుంటున్నాయి.