IPL 2026 Auction: 10 టీమ్స్కు ఏం కావాలి? ఎవరి పర్సులో ఎంత డబ్బుంది? కేకేఆర్, సీఎస్కే, ముంబై ప్లాన్ ఇదే!
IPL 2026 Auction: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం మినీ ఆక్షన్ నేడు అంటే డిసెంబర్ 16న అబుదాబిలో జరగనుంది. మొత్తం 350 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు వేలంలో పాల్గొంటుండగా, 77 స్లాట్ల కోసం పది జట్లు పోటీ పడనున్నాయి. కొన్ని జట్ల వద్ద భారీ బడ్జెట్ ఉండగా, మరికొన్ని జట్లు పరిమిత నిధులతో వ్యూహాత్మకంగా కొనుగోళ్లు చేయాల్సి ఉంది. ప్రతి ఫ్రాంచైజీ తమ జట్టులోని లోపాలను సరిదిద్దుకోవడంపై దృష్టి సారించనుంది.
1. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)
వేలంలో అన్ని జట్ల కంటే ఎక్కువ బ్యాలెన్స్ రూ.64.3 కోట్లు, కేకేఆర్ వద్ద ఉంది. వీరు కనీసం ఆరుగురు ఆటగాళ్లను కొనాల్సి ఉంది. కేకేఆర్కు మంచి ఓపెనర్, బలమైన దేశవాళీ స్పిన్నర్, వికెట్ కీపర్ ప్రధాన అవసరాలు. అతిపెద్ద పర్సు కారణంగా వీరు క్యామరూన్ గ్రీన్ వంటి అంతర్జాతీయ ఆల్రౌండర్పై భారీ దావ్ వేయవచ్చు. తమ టీమ్లోని లోపాలను తీర్చుకోవడానికి కేకేఆర్ అనేక పెద్ద బిడ్లు వేసే అవకాశం ఉంది.
2. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK)
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పర్సులో రూ.43.4 కోట్లు ఉన్నాయి. రవీంద్ర జడేజా, సామ్ కర్రాన్ల ట్రేడ్ తర్వాత, సీఎస్కే ప్రధానంగా కొత్త ఆల్రౌండర్లపై దృష్టి సారిస్తోంది. లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్లో ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్, బ్యాటింగ్ చేయగలిగే ఒక స్పిన్నర్, కొత్త ఆల్రౌండర్లు వీరి ప్రధాన అవసరాలు. క్యామరూన్ గ్రీన్ లేదా లియామ్ లివింగ్స్టోన్ వంటి ప్లేయర్ల కోసం పోటీ పడే అవకాశం ఉంది.
3. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) వద్ద రూ.25.5 కోట్లు బ్యాలెన్స్ ఉంది. సన్రైజర్స్ బ్యాటింగ్ బలంగా ఉన్నా, బలమైన దేశవాళీ ఫాస్ట్ బౌలర్, ఒక పవర్ ఫినిషర్ మరియు బ్యాకప్ ఓపెనర్ కొరత ఉంది. ఇప్పటికే అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లు మంచిగా ఉన్నందున, ఎస్ఆర్హెచ్ ఈ మూడు స్థానాలపై వ్యూహాత్మకంగా దృష్టి సారిస్తుంది.
4. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG)
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) వద్ద రూ.22.95 కోట్లు ఉన్నాయి. టీమ్ లైనప్ బాగానే ఉన్నా, లోయర్ ఆర్డర్లో పవర్ హిట్టింగ్ సామర్థ్యం ఉన్న హిట్టర్లు, ఒక మంచి విదేశీ ఫాస్ట్ బౌలర్, భారతీయ స్పిన్నర్లు వీరి అవసరాలు. ఫాస్ట్ బౌలర్ల ఫిట్నెస్పై ఆధారపడకుండా విదేశీ పేస్ బౌలింగ్కు బలమైన బ్యాకప్ను చూసుకోవడం వీరి వ్యూహం.
5. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC)
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) పర్సు బ్యాలెన్స్ రూ.21.8 కోట్లు. జట్టు బ్యాలెన్సుడ్ గా ఉన్నా, మంచి ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మన్, బ్యాకప్ భారతీయ స్పిన్నర్, మిడిల్ ఆర్డర్ కోసం ఒక విదేశీ బ్యాట్స్మన్ అవసరం. ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం కోసం ఒక విదేశీ ఓపెనర్పై వీరు దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది.
6. రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR)
రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) వద్ద రూ.16.05 కోట్లు ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ బ్యాటింగ్, పేస్ అటాక్ ఇప్పటికే బలంగా ఉన్నాయి. కొత్త కెప్టెన్తో దిగుతున్న ఈ టీమ్, తమ పాత అలవాటు ప్రకారం అన్క్యాప్డ్ భారతీయ యువ ఆటగాళ్లపై, కీలక స్థానాల్లో బ్యాకప్ ఆటగాళ్లపై ఎక్కువ దృష్టి సారించవచ్చు.
7. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) వద్ద రూ.16.4 కోట్లు ఉన్నాయి. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అయినప్పటికీ, మొత్తం స్క్వాడ్లో బ్యాకప్ ప్లేయర్లు, విదేశీ ఫినిషర్కు బ్యాకప్, దేశవాళీ యంగ్ టాలెంట్ వీరికి అత్యవసరం. తక్కువ బడ్జెట్ కారణంగా, వీరు స్థానిక యువ ప్రతిభావంతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడతారు.
8. గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)
గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) పర్సులో రూ.12.9 కోట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. వీరి టాప్-3 బలంగా ఉన్నా, నెంబర్ 5-6 స్థానాలలో ఒక విధ్వంసక బ్యాట్స్మన్ అవసరం. పరిమిత బడ్జెట్ కారణంగా, వీరు ప్రధానంగా ఆ స్థానం కోసం ఒక యువ లేదా అన్క్యాప్డ్ ఆటగాడిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
9. పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS)
పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) వద్ద రూ.11.5 కోట్లు మాత్రమే మిగిలాయి. గత సీజన్ ఫైనలిస్ట్ అయిన పంజాబ్, దాదాపుగా అదే టీమ్ను కొనసాగిస్తోంది. వీరికి ప్రీమియం దేశవాళీ టాలెంట్ వికెట్ కీపర్ బ్యాకప్ అవసరం. తక్కువ బడ్జెట్తో, వీరు తమ అవసరాలకు సరిపోయే ముఖ్యమైన భారతీయ ఆటగాళ్లపై మాత్రమే పందెం వేస్తారు.
10. ముంబై ఇండియన్స్ (MI)
ముంబై ఇండియన్స్ (MI) వద్ద అన్ని జట్ల కంటే తక్కువగా కేవలం రూ.2.75 కోట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ముంబై జట్టు దాదాపు పూర్తయింది. వీరికి కేవలం ఒకే ఒక్క విదేశీ స్లాట్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మిగిలిన ఆ ఒక్క స్లాట్ కోసం యువ ఆటగాళ్లు లేదా తక్కువ బేస్ ప్రైస్ ఉన్న ఆటగాళ్లపై దృష్టి సారిస్తారు. పెద్దగా మార్పులు ఉండవు.