IPL Auction 2026 : మునుపటి జీతం కంటే మూడింతలు ఎక్కువ.. ఐపీఎల్లో ఈ ఐదుగురు క్రికెటర్ల పంట పండింది

IPL Auction 2026 : అబుదాబిలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో మొత్తం 77 మంది ఆటగాళ్లను వివిధ ఫ్రాంఛైజీలు కొనుగోలు చేశాయి.

IPL Auction 2026: అబుదాబిలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో మొత్తం 77 మంది ఆటగాళ్లను వివిధ ఫ్రాంఛైజీలు కొనుగోలు చేశాయి. కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ నుంచి పంజాబ్ కింగ్స్ వరకు మొత్తం 10 జట్లు కలిసి రూ.215 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశాయి. ఈ వేలంలో కెమెరూన్ గ్రీన్, మతిషా పతిరానా వంటి అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాళ్ల గురించే అంతా మాట్లాడుకుంటున్నా, కొందరు ఆటగాళ్లు మాత్రం తమ మునుపటి జీతం కంటే ఈసారి ఊహించని విధంగా భారీ పెంపును పొందారు. ఆ జాబితాలో ఆస్ట్రేలియా వికెట్ కీపర్ జాష్ ఇంగ్లిస్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.

ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన స్టార్ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్‌మెన్ జాష్ ఇంగ్లిస్‌ను లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు రూ.8.60 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. గత సీజన్‌లో ఇంగ్లిస్ పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున కేవలం రూ.2.60 కోట్లకు ఆడాడు. అంటే, ఈసారి అతని జీతం మునుపటి కంటే ఏకంగా 230.76 శాతం పెరిగింది. ఇది ఈ వేలంలో అత్యధిక జీతం పెరుగుదల. ఆశ్చర్యకరంగా ఇంగ్లిస్ మొదటి రౌండ్‌లో అమ్ముడుపోలేదు. అయితే, రాబోయే సీజన్‌లో అతను కేవలం 4 మ్యాచ్‌లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాడు. అయినప్పటికీ 2027 సీజన్‌లో మాత్రం అతనికి పూర్తి జీతం రూ.8.60 కోట్లు దక్కే అవకాశం ఉంది.

జీతం పెరిగిన టాప్ 5 ఆటగాళ్లు

జాష్ ఇంగ్లిస్‌తో పాటు, తమ జీతంలో గణనీయమైన పెరుగుదల నమోదు చేసిన మరో నలుగురు కీలక ఆటగాళ్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

1. రాహుల్ చాహర్ : టీమిండియా లెగ్ స్పిన్నర్ రాహుల్ చాహర్ కూడా తొలి రౌండ్‌లో అమ్ముడుపోలేదు. కానీ, రెండోసారి బిడ్ వచ్చినప్పుడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) అతన్ని రూ.5.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. గత సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్ అతన్ని రూ.3.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అంటే ఈసారి అతని జీతం 62 శాతం పెరిగింది.

2. ముస్తఫిజుర్ రెహ్మాన్ : బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తఫిజుర్‌పై పలు జట్లు పోటీపడగా, చివరికి CSK రూ.9.20 కోట్ల భారీ ధరకు అతన్ని దక్కించుకుంది. గత సీజన్‌లో గాయం కారణంగా రీప్లేస్‌మెంట్‌గా వచ్చిన ముస్తఫిజుర్ జీతం రూ.6 కోట్లు. ఈసారి అతని ఆదాయం 53.33 శాతం పెరిగింది.

3. లియామ్ లివింగ్‌స్టన్ : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున ఆడిన ఇంగ్లాండ్ ఆల్‌రౌండర్ లియామ్ లివింగ్‌స్టన్‌ను మొదట ఎవరూ కొనలేదు. కానీ, రెండో ప్రయత్నంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ అతన్ని ఏకంగా రూ.13 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. గతంలో RCB అతన్ని రూ.8.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేయగా, ఈసారి అతని జీతం 48.57 శాతం పెరిగింది.

4. మతిషా పతిరానా : శ్రీలంక యంగ్ పేసర్ మతిషా పతిరానా జట్టు ఈసారి మారింది. గత మెగా ఆక్షన్ ముందు CSK అతన్ని రూ.13 కోట్లకు రిటైన్ చేసింది. కానీ ఈ వేలంలో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ అతన్ని ఏకంగా రూ.18 కోట్ల రికార్డు ధరకు కొనుగోలు చేసింది. ఇది అతని పాత జీతం కంటే 38.46 శాతం ఎక్కువ. ఈ ధర ఐపీఎల్ చరిత్రలో శ్రీలంక ఆటగాడికి లభించిన అత్యధిక ధర కావడం విశేషం.

