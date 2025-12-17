IPL 2026 Auction: దేశీ కుర్రాళ్ల హవా.. అరంగేట్రం చేయకుండానే కోట్లు కొట్టేశారు!
IPL 2026 మినీ వేలంలో దేశవాళీ అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లు సంచలనం సృష్టించారు. ప్రశాంత్ వీర్, కార్తీక్ శర్మలకు చెరో రూ.14.20 కోట్లు, కామెరూన్ గ్రీన్ రూ.25.20 కోట్ల రికార్డు ధరకు అమ్ముడయ్యాడు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
అబుదాబి వేదికగా జరిగిన IPL 2026 మినీ వేలంలో దేశీ కుర్రాళ్లు అదరగొట్టారు. ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం కూడా చేయని అన్క్యాప్డ్ భారత ఆటగాళ్లపై ఫ్రాంచైజీలు కోట్ల వర్షం కురిపించాయి. ముఖ్యంగా ప్రశాంత్ వీర్, కార్తీక్ శర్మ ఒక్క దెబ్బతో కోటీశ్వరులుగా మారిపోయారు.
చెన్నై సూపర్కింగ్స్ షాక్ ఇచ్చింది
ఉత్తర్ ప్రదేశ్కు చెందిన 20 ఏళ్ల ఆల్రౌండర్ ప్రశాంత్ వీర్, రాజస్థాన్కు చెందిన 19 ఏళ్ల వికెట్కీపర్ బ్యాటర్ కార్తీక్ శర్మలను చెన్నై సూపర్కింగ్స్ చెరో రూ.14.20 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది. కనీస ధర రూ.30 లక్షలతో వేలంలోకి వచ్చిన వీరు, IPL చరిత్రలోనే అత్యధిక ధర పలికిన అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లుగా రికార్డు సృష్టించారు.
దేశీ ఆటగాళ్లకు కోట్ల వరం
ఈ వేలంలో మరికొందరు భారత యువ క్రికెటర్లు కూడా భారీ మొత్తాలు అందుకున్నారు.
- అకిబ్ నబి దర్ (జమ్మూ కశ్మీర్, పేసర్) – రూ.8.40 కోట్లు (దిల్లీ క్యాపిటల్స్)
- మంగేశ్ యాదవ్ (ఎడమచేతి పేసర్) – రూ.5.20 కోట్లు (ఆర్సీబీ)
- తేజస్వి సింగ్ దహియా – రూ.3 కోట్లు (కేకేఆర్)
- ముకుల్ చౌదరి – రూ.2.60 కోట్లు (లఖ్నవూ)
దేశవాళీ క్రికెట్లో ఫామ్లో ఉన్న పృథ్వీ షాను దిల్లీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్ను చెన్నై సొంతం చేసుకుంది.
మొత్తం 77 ఖాళీలకు 359 మంది ఆటగాళ్లు వేలంలో పాల్గొన్నారు.
గ్రీన్ షో.. IPL చరిత్రలో రికార్డు
వేలంలో హైలైట్గా నిలిచింది మాత్రం ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్. చెన్నైతో హోరాహోరీ పోరాటం తర్వాత కోల్కతా నైట్రైడర్స్ అతడిని రూ.25.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
ఇది IPL చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడి ధరగా నిలిచింది. స్టార్క్ (రూ.24.75 కోట్లు) రికార్డును గ్రీన్ అధిగమించాడు.
అయితే నిబంధనల ప్రకారం గ్రీన్కు రూ.18 కోట్లే జీతంగా లభించనుంది. మిగిలిన మొత్తం ప్లేయర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్కు వెళ్తుంది.
కేకేఆర్ మరో భారీ కొనుగోలుగా పతిరన (రూ.18 కోట్లు), **ముస్తాఫిజుర్ (రూ.9.20 కోట్లు)**ను కూడా దక్కించుకుంది.
అన్క్యాప్డ్ స్టార్స్ ఎవరు? – అభిమానుల్లో ఆసక్తి
ప్రశాంత్ వీర్
- ఎడమచేతి బ్యాటర్, స్లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్
- రవీంద్ర జడేజా తరహా ఆల్రౌండర్
- యూపీ టీ20 లీగ్లో 167 స్ట్రైక్రేట్
- 9 టీ20 మ్యాచ్ల్లో 12 వికెట్లు
కార్తీక్ శర్మ
- వికెట్కీపర్ బ్యాటర్
- ఫస్ట్ క్లాస్ సగటు: 43.54
- లిస్ట్-ఎలో 55.62 సగటు
- టీ20ల్లో 163 స్ట్రైక్రేట్
ఈ ఇద్దరి చేరికతో చెన్నై భవిష్యత్తు జట్టు మరింత బలపడినట్లు కనిపిస్తోంది.
IPL 2026 మినీ వేలం – దేశీ టాలెంట్ విజయం
ఈ వేలం ఒక విషయం స్పష్టంగా చూపించింది — భవిష్యత్ IPL భారత యువ ఆటగాళ్లదే. అన్క్యాప్డ్ కుర్రాళ్లపై పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఫ్రాంచైజీలు ఎలాంటి వెనుకాడటం లేదని IPL 2026 మినీ వేలం మరోసారి నిరూపించింది.