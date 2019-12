ఐపీఎల్ వేలం : సంచలనం సృష్టిస్తున్న యువ ఆటగాళ్లు

ఐపీఎల్‌ సీజన్‌-13కి గురువారం వేలం జరుగుతోంది. ఈ వేలంలో స్వదేశీ క్రికెటర్లు ఎక్కువ ధర పలుకుతున్నారు. భారత క్రికెటర్ల విషయానికి వస్తే యూసఫ్ పఠాన్ కు కోనుగోలు చేయలేదు.

*యశస్వీ జైస్వాల్ మరో సంచలనం సృష్టించాడు. 17ఏళ్ల ఈ క్రికెటర్ కోసం రాజస్థాన్ రాయల్స్ తీవ్రపోటీ పడి రూ.2.40కోట్లకు దక్కించుకుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.

* స్పిన్నర్ వరణ్ చక్రవర్తిని రూ.4 కోట్లకు కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ కొనుగోలు చేసింది.

*టీమిండియా ఆండర్ -19 కెప్టెన్ ప్రియమ్ గార్గ్‌ను సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ దక్కించుకుంది. ప్రియమ్ గార్గ్ కోసం సన్‌రైజర్స్ తో క్రింగ్స్ ఎలెవన్ తీవ్రంగా పోటీపడింది. ఎట్టకేలకు ప్రియమ్ గార్గ్‌ను రూ.1.90 సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ దక్కించుకుంది.

* జార్ఖండ్ యువ ఆటగాడు విరాట్ సింగ్‌ను సైతం సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ రూ.1.90 కోట్లకు కోనుగోలు చేసింది.

* రాహుల్ త్రిపాఠిని కో‌ల్‌కతా రూ.60 లక్షలకు దక్కించుకుంది.

* టీమిండియా మరో యువ ఆటగాడు దీపక్ హుడాను రూ. 50లక్షలకు కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ దక్కించుకుంది.

* వికెట్ కీపర్ అనుజ్ రావత్‌ను 80లక్షల రూపాయలకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ దక్కించుకుంది.

He's just been bought by the Rajasthan Royals at the IPL auction.



Get to know Yashasvi Jaiswal, who is just 17! pic.twitter.com/v2BjOo6ym6