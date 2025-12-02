Jemimah Rodrigues : తెలియని వ్యక్తుల నుంచి నిరంతర కాల్స్, మెసేజ్లు.. విసిగిపోయి వాట్సాప్ తొలగించిన టీమిండియా ప్లేయర్
భారతదేశానికి 2025 ప్రపంచ కప్ టైటిల్ను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యువ క్రికెటర్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టింది.
క్రికెట్బజ్కి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో జెమిమా రోడ్రిగ్స్ ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టింది. "ఆస్ట్రేలియాపై సెమీ-ఫైనల్లో నా ఇన్నింగ్స్ తర్వాత నా ఫోన్ నిరంతరం మోగుతూనే ఉంది. నాకు కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి" అని జెమిమా తెలిపింది. "నా నంబర్ తెలియని వ్యక్తులకు ఎలా లభించిందో నాకు తెలియదు. నేను అతిశయోక్తిగా చెప్పడం లేదు, కానీ నాకు ఏకంగా 1000 వాట్సాప్ మెసేజ్లు వచ్చాయి" అని ఆమె సంచలన విషయం వెల్లడించింది.
ఇంకా టోర్నమెంట్ పూర్తి కాలేదు, ఫైనల్ గెలవాల్సి ఉంది. ఈ గందరగోళం ఎక్కువ అవుతోందని గ్రహించి తన దగ్గరి వారికి కాల్ లేదా టెక్స్ట్ చేయమని చెప్పి, వెంటనే వాట్సాప్ను తొలగించానని జెమిమా పేర్కొంది. ఫైనల్ మ్యాచ్పై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టడానికి జెమిమా ప్రపంచ కప్ పూర్తయ్యే వరకు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ ముగిసే వరకు తాను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్నానని జెమిమా చెప్పింది.
ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాతే ఆమె మళ్లీ సోషల్ మీడియాలోకి అడుగుపెట్టింది. "నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేయగానే, నా ఫోన్ అంతా భారత జట్టు ఛాంపియన్గా మారిన రీల్స్తో నిండిపోయింది. నేను అలాంటి దృశ్యం ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడలేదు" అని జెమిమా ఆనందంగా తెలిపింది. ప్రపంచ కప్ 2025 లో జెమిమా అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. జెమిమా 7 ఇన్నింగ్స్లలో 58 కంటే ఎక్కువ సగటుతో 292 పరుగులు చేసింది. ఆమె స్ట్రైక్ రేట్ 100 కంటే ఎక్కువగా ఉంది.
ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 30న ఆస్ట్రేలియాపై జరిగిన సెమీ-ఫైనల్లో ఆమె నాటౌట్ 127 పరుగులు చేసి, భారత్కు చారిత్రక విజయాన్ని అందించింది. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా 339 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని 9 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది.