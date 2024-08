In-sen shot by Lakshya!! 😱#Cheer4Bharat and catch LIVE action now on #Sports18 and stream FREE on #JioCinema👇🏻https://t.co/AOjqOgWpZE#OlympicsOnJioCinema #OlympicsOnSports18 #Cheer4India #Badminton #Paris2024 pic.twitter.com/vu8rSfotqs