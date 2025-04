Indian athlete lost gold medal due to early celebrations: ముందుగ మురిసినమ్మ పండగ ఎరుగదని తెలుగులో ఒక సామెత ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అంటే ఏదైనా పని పూర్తి కాకముందే లేదా విజయం సాధించకముందే ఎర్లీగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవద్దనేది ఆ మాటకు ఉన్న అర్థం. ఎందుకంటే, చివరి క్షణంలో కూడా ఫలితం తారుమారయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు. ఒకవేళ అలాంటిదే జరిగితే, సెలబ్రేట్ చేసుకున్న తరువాత అపజయం చూడాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు చూసే వారి ముందు ఫూల్స్ గా మిగిలిపోతారు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నట్లు అనుకుంటున్నారా?

NITIN GUPTA WINS THE SILVER MEDAL 🥈



An Pre- Early celebration by Nitin may cost his Gold Medal at Men's U18 5000m Race Walk at 6th Asian U18 Athletics Championship 🏆



A lot to learn but overall a good performance! pic.twitter.com/3pzGvq3jYI