IND Vs BAN: బంగ్లాదేశ్‎తో మూడోవన్డేలో భారత్ ఘన విజయం

IND Vs BAN: బంగ్లాదేశ్‎తో జరిగిన మూడో వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. మొత్తం 227 పరుగుల తేడాతో భారత్ విక్టరీ కొట్టింది. టీమ్​ఇండియా బ్యాటర్లలో ఇషాన్​కిషన్​ డబుల్ సెంచరీ, విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీలతో చెలరేగగా.. బౌలర్ల సహకారంతో టీమిండియా సునాయాసంగా లక్ష్యాన్ని ఛేధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌ జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 409 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ 131 బంతుల్లో 24 ఫోర్లు, 10 సిక్సులు కొట్టాడు. ‎‎మరోవైపు విరాట్‌ కోహ్లీ 91 బంతుల్లో 113 పరుగులు చేశాడు. తర్వాత 410 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్ జట్టు... ఏ దశలోనూ పోరాడలేకపోయింది. భారత బౌలర్ల ధాటికి క్రమంగా తప్పకుండా వికెట్లు కోల్పోయి 31 ఓవర్లలో 150 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయ్యింది. భారత బౌలర్లలో శార్దుల్‌ ఠాకూర్‌ 3 వికెట్లతో రాణించగా అక్సర్‌ పటేల్, ఉమ్రాన్​ మాలిక్​ చెరో 2, మిగతా బౌలర్లు తలో వికెట్ తీశారు.