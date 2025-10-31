  • Menu
Home  > క్రీడలు

Team India : 2025 మహిళా ప్రపంచకప్‌లో భారత్ అద్భుతం.. 8 ఏళ్ల ఆస్ట్రేలియా అజేయ ప్రస్థానానికి బ్రేక్

Team India : 2025 మహిళా ప్రపంచకప్‌లో భారత్ అద్భుతం.. 8 ఏళ్ల ఆస్ట్రేలియా అజేయ ప్రస్థానానికి బ్రేక్
x

Team India : 2025 మహిళా ప్రపంచకప్‌లో భారత్ అద్భుతం.. 8 ఏళ్ల ఆస్ట్రేలియా అజేయ ప్రస్థానానికి బ్రేక్

Highlights

2025 మహిళా ప్రపంచకప్‌లో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు మొత్తం ప్రపంచ క్రికెట్ ఊహించని అద్భుతాన్ని సృష్టించింది.

Team India : 2025 మహిళా ప్రపంచకప్‌లో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు మొత్తం ప్రపంచ క్రికెట్ ఊహించని అద్భుతాన్ని సృష్టించింది. మహిళా ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్‌లో పటిష్టమైన ఆస్ట్రేలియాను ఓడించిన భారత జట్టు మూడోసారి ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ 89 పరుగుల ఇన్నింగ్స్, జేమిమా రోడ్రిగ్జ్ సెంచరీ కారణంగా భారత్ 339 పరుగుల లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించగలిగింది. భారతదేశానికి ఈ విజయం స్మరణీయమైనది. దాదాపు 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఆస్ట్రేలియా జట్టు ప్రపంచకప్ మ్యాచ్‌ను ఓడిపోయిన అనవసరమైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంది. అదే సమయంలో, ప్రపంచకప్ నాకౌట్ మ్యాచ్‌లో ఇంత పెద్ద రన్‌ను ఛేదించిన ప్రపంచ రికార్డును హర్మన్ సేన సృష్టించింది.

8 ఏళ్ల అజేయ ప్రస్థానానికి బ్రేక్

ఈ విజయంతో భారత్ మహిళా ప్రపంచకప్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఎనిమిదేళ్ల అజేయ ప్రస్థానానికి బ్రేక్ వేసింది. ఆస్ట్రేలియా జట్టు గతంలో 2017లో జరిగిన మహిళా ప్రపంచకప్‌లో ఓడిపోయింది. అప్పటి నుండి ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, 2017లో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించింది కూడా ఇదే భారత మహిళా జట్టు.

భారత్-ఆఫ్రికా మధ్య టైటిల్ ఫైట్

ఇప్పుడు 2025 మహిళా ప్రపంచకప్ రెండో సెమీఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించిన టీమిండియా, నవంబర్ 2, 2025న జరగనున్న ఫైనల్‌లో సౌతాఫ్రికా జట్టుతో తలపడుతుంది. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఏ జట్టు గెలిచినా, ప్రపంచానికి కొత్త ప్రపంచ ఛాంపియన్ లభిస్తుంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా నవీ ముంబైలోని డా. డీవై పాటిల్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీలోనే జరుగుతుంది.

3వ సారి ఫైనల్ ఆడనున్న భారత్

భారత జట్టు మూడోసారి మహిళా వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. అంతకుముందు, భారత జట్టు 2005, 2017లో రన్నరప్ స్థానాన్ని పొందింది. అలాగే, ఈ మ్యాచ్‌లో 338 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం ద్వారా, టీమ్ ఇండియా వన్డే ప్రపంచకప్ నాకౌట్‌లో 300 కంటే ఎక్కువ లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించిన మొదటి జట్టుగా నిలిచింది. 2015 పురుషుల ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్, సౌత్ ఆఫ్రికాపై 298 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం ఇప్పటివరకు అత్యధిక ఛేజ్.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick