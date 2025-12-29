IND W vs SL W : రికార్డుల రారాణులు..221 పరుగుల సునామీ..టీమిండియా బ్యాటర్ల దెబ్బకు లంక విలవిల
IND W vs SL W : శ్రీలంకతో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో టీమిండియా మహిళల జట్టు జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే సిరీస్ను కైవసం చేసుకున్న హర్మన్ప్రీత్ సేన, ఆదివారం జరిగిన నాలుగో టీ20లో లంకను చిత్తు చేసి 4-0తో తిరుగులేని ఆధిక్యంలోకి వెళ్లిపోయింది. బ్యాటర్ల విధ్వంసం, బౌలర్ల కట్టుదిట్టమైన ప్రదర్శనతో భారత్ ఈ మ్యాచ్లో 30 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. త్రివేండ్రం వేదికగా జరిగిన ఈ పోరులో భారత అమ్మాయిలు రికార్డుల మోత మోగించారు.
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియాకు ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మ కళ్లు చెదిరే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. గత మూడు మ్యాచ్ల్లో ఫామ్ కోసం ఇబ్బంది పడ్డ స్మృతి మంధాన (80 పరుగులు, 48 బంతులు, 11 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) క్లాస్ ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకోగా, షెఫాలీ వర్మ (79 పరుగులు, 46 బంతులు, 12 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్) వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీతో విరుచుకుపడింది. వీరిద్దరూ మొదటి వికెట్కు ఏకంగా 162 పరుగుల రికార్డు భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. చివర్లో రిచా ఘోష్ కేవలం 16 బంతుల్లోనే 40 పరుగులు చేసి స్కోరును పరుగులు పెట్టించడంతో టీమ్ ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 221 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఇది టీ20ల్లో భారత్కు అత్యధిక స్కోరు కావడం విశేషం.
భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంకకు ఓపెనర్ హసిని పెరీరా (33) మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ చమరి ఆటపట్టు (52) హాఫ్ సెంచరీతో భారత బౌలర్లకు సవాల్ విసిరింది. లంక జట్టు 12 ఓవర్లలోనే 100 పరుగులు దాటి మ్యాచ్ను రక్తి కట్టించింది. అయితే, ఒకానొక దశలో భారత్కు భయం కలిగించిన ఆటపట్టును 20 ఏళ్ల యువ స్పిన్నర్ వైష్ణవి శర్మ అవుట్ చేయడంతో మ్యాచ్ మలుపు తిరిగింది. వైష్ణవి శర్మ తన 4 ఓవర్లలో కేవలం 24 పరుగులే ఇచ్చి 2 కీలక వికెట్లు తీసి లంక వెన్ను విరిచింది. చివరికి శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 191 పరుగులకే పరిమితమైంది. ఓడిపోయినప్పటికీ, లంకకు టీ20ల్లో ఇదే అత్యధిక స్కోరు కావడం విశేషం.
వరుసగా నాలుగు విజయాలతో జోరు మీదున్న టీమిండియా, ఇప్పుడు సిరీస్ను 5-0తో క్లీన్ స్వీప్ చేయాలని పట్టుదలతో ఉంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్.. ఇలా మూడు విభాగాల్లోనూ లంకపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తోంది. ముఖ్యంగా యువ ప్లేయర్ వైష్ణవి శర్మ బౌలింగ్, రిచా ఘోష్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ జట్టుకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్లుగా మారాయి. ఆఖరి పోరులో కూడా విజయం సాధించి శ్రీలంకను వారి సొంత గడ్డపైనే క్లీన్ స్వీప్ చేయాలని హర్మన్ప్రీత్ సేన భావిస్తోంది.