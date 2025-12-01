IND vs SA: కోహ్లీ సెంచరీ, కుల్దీప్ స్పిన్ మ్యాజిక్.. చివరి ఓవర్లో భారత్దే గెలుపు!
IND vs SA: భారత, సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్లో మొదటి మ్యాచ్ చివరి వరకు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగింది. ఎంఎస్ ధోని సొంత గడ్డ రాంచీలో జరిగిన ఈ పోరులో, టీమిండియా చివరకు విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్, విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ, రోహిత్ శర్మ, కేఎల్ రాహుల్ల హాఫ్ సెంచరీల సహాయంతో 349 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో సౌతాఫ్రికా జట్టు చివరి ఓవర్లో ఆలౌటై, 17 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని అంగీకరించింది. టీమిండియా విజయంలో స్పిన్నర్ కులదీప్ యాదవ్, పేసర్లు హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
టాస్ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమిండియాకు ఆరంభంలోనే యశస్వి జైస్వాల్ (18) వికెట్ కోల్పోవడం ద్వారా చిన్న షాక్ తగిలింది. అయితే, ఆ తర్వాత క్రీజ్లోకి వచ్చిన మాజీ కెప్టెన్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఆసీస్తో గత వన్డేలో చూపించిన ఫామ్ను కొనసాగించారు. ఈ ఇద్దరు సీనియర్లు కలిసి రెండో వికెట్కు 136 పరుగుల శతక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. రోహిత్ (57) హాఫ్ సెంచరీ చేసి తర్వాత ఔటైనప్పటికీ, కోహ్లీ తన బ్యాటింగ్ వేగాన్ని తగ్గించి, సంయమనంతో ఆడి తన 52వ వన్డే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. రుతురాజ్ గైక్వాడ్, వాషింగ్టన్ సుందర్ త్వరగా వెనుదిరిగినా, కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ హాఫ్ సెంచరీతో సహకరించాడు. కోహ్లీ 120 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లతో 135 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. రవీంద్ర జడేజా కూడా చురుకైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
రాంచీ పిచ్ ఛేజింగ్కు అనుకూలించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, సౌతాఫ్రికాకు భారత పేసర్లు ఆరంభంలోనే షాక్ ఇచ్చారు. ఆరంగేట్రం చేసిన యువ పేసర్ హర్షిత్ రాణా తన రెండో ఓవర్లో అద్భుతం చేశాడు. ఓవర్ మొదటి బంతికి రియాన్ రికల్టన్ (0) ను, మూడో బంతికి క్వింటన్ డి కాక్ (0) ను అవుట్ చేసి సౌతాఫ్రికాను భారీ దెబ్బ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత అర్ష్దీప్ సింగ్ కెప్టెన్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ను అవుట్ చేయడంతో, కేవలం 11 పరుగులకే దక్షిణాఫ్రికా మూడు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది.
ఆదిలోనే వికెట్లు కోల్పోయినా, సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్లు అంత తేలికగా లొంగిపోలేదు. ఆల్రౌండర్ మార్కో యాన్సెన్, మ్యాథ్యూ బ్రీట్జ్కీతో కలిసి 97 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పడం ద్వారా జట్టును తిరిగి ఆటలోకి తెచ్చారు. ఈ దశలో టీమిండియాకు కులదీప్ యాదవ్ బ్రేక్త్రూ ఇచ్చాడు. 34వ ఓవర్లో బ్రీట్జ్కీ, యాన్సెన్ ఇద్దరినీ అవుట్ చేసి, మ్యాచ్ను భారత్ వైపు మళ్లించాడు. కుల్దీప్ మొత్తం 4 వికెట్లు పడగొట్టి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
చివర్లో కార్బిన్ బాష్ కేవలం 40 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించి ఒంటరి పోరాటం చేసినా, అతనికి తగిన సహకారం లభించలేదు. చివరి ఓవర్లో సౌతాఫ్రికా విజయానికి 18 పరుగులు అవసరం కాగా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ బౌలింగ్లో బాష్ (రోహిత్కు క్యాచ్ ఇచ్చి) అవుటవడంతో దక్షిణాఫ్రికా పోరాటం ముగిసింది. చివరికి టీమిండియా 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యం సాధించింది.