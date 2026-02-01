IND vs PAK U19: కాసేపట్లో భారత్ Vs పాక్ మ్యాచ్.. ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా? సెమీస్ లెక్కలు ఇవే!
IND vs PAK U19: అండర్-19 వరల్డ్ కప్ 2026లో భారత్-పాక్ మధ్య బిగ్ ఫైట్. సెమీస్ బెర్తు కోసం టీమిండియా పట్టుదల.. పాకిస్థాన్కు భారీ సమీకరణాలు. మ్యాచ్ లైవ్ అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
IND vs PAK U19: ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యంత క్రేజ్ ఉన్న పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా ఆదివారం (నేడు) చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్ మరియు పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడనున్నాయి. సూపర్ సిక్స్ దశలో భాగంగా జింబాబ్వేలోని క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వేదికగా ఈ పోరు సాగనుంది. డిసెంబర్లో జరిగిన ఆసియా కప్ ఫైనల్ ఓటమికి బదులు తీర్చుకోవాలని టీమిండియా కసితో ఉంది.
భారత్ ఆధిపత్యం.. పాక్కు గడ్డుకాలం!
ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ అయిన భారత్, ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా దూసుకుపోతోంది. గ్రూప్ దశలో బంగ్లాదేశ్, న్యూజిలాండ్, అమెరికాలను చిత్తు చేసిన భారత్, సూపర్ సిక్స్లో జింబాబ్వేపై 204 పరుగుల ఘనవిజయం సాధించి ఫుల్ ఫామ్లో ఉంది.
సెమీఫైనల్ సమీకరణాలు (Semi-Final Scenarios):
టీమిండియా: ఈ మ్యాచ్లో భారత్ గెలిస్తే 8 పాయింట్లతో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా నేరుగా సెమీఫైనల్ చేరుకుంటుంది.
పాకిస్థాన్: పాక్ సెమీస్ రేసులో ఉండాలంటే కేవలం గెలిస్తే సరిపోదు. భారీ నెట్ రన్ రేట్ (NRR) సాధించాలి. ఒకవేళ భారత్ 300 పరుగులు చేస్తే, పాక్ ఆ లక్ష్యాన్ని 35 ఓవర్లలోపే పూర్తి చేయాలి. లేదా భారత్ను 215 పరుగుల లోపు ఆలౌట్ చేయాలి.
మ్యాచ్ సమాచారం:
వేదిక: క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్, బులవాయో.
సమయం: మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు (IST).
ఎక్కడ చూడాలి?: స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ (TV), జియో సినిమా / డిస్నీ+ హాట్స్టార్ (Digital).
తుది జట్లు (అంచనా):
భారత్: ఆయుష్ మ్హాత్రే (కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, విహాన్ మల్హోత్రా, అభిజ్ఞాన్ కుందు (కీపర్), హర్వంశ్ సింగ్, ఖిలాన్ పటేల్, ఆర్ఎస్ అంబరీష్, హెనిల్ పటేల్, ఉద్ధవ్ మోహన్, దీపేష్ దేవేంద్రన్, ఆరోన్ జార్జ్.
పాకిస్థాన్: ఫర్హాన్ యూసఫ్ (కెప్టెన్), సమీర్ మిన్హాస్, హంజా జహూర్ (కీపర్), ఉస్మాన్ ఖాన్, అహ్మద్ హుస్సేన్, హుజైఫా అహ్సాన్, మహమ్మద్ షయాన్, అబ్దుల్ సుభాన్, అలీ రజా, మోమిన్ ఖమర్, మహమ్మద్ సయ్యమ్.