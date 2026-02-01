  • Menu
Home  > క్రీడలు

IND vs PAK U19: కాసేపట్లో భారత్ Vs పాక్ మ్యాచ్‌.. ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా? సెమీస్ లెక్కలు ఇవే!

IND vs PAK U19
x

IND vs PAK U19: కాసేపట్లో భారత్ Vs పాక్ మ్యాచ్‌.. ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా? సెమీస్ లెక్కలు ఇవే!

Highlights

IND vs PAK U19: అండర్-19 వరల్డ్ కప్ 2026లో భారత్-పాక్ మధ్య బిగ్ ఫైట్. సెమీస్ బెర్తు కోసం టీమిండియా పట్టుదల.. పాకిస్థాన్‌కు భారీ సమీకరణాలు. మ్యాచ్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.

IND vs PAK U19: ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యంత క్రేజ్ ఉన్న పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా ఆదివారం (నేడు) చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్ మరియు పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడనున్నాయి. సూపర్ సిక్స్ దశలో భాగంగా జింబాబ్వేలోని క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వేదికగా ఈ పోరు సాగనుంది. డిసెంబర్‌లో జరిగిన ఆసియా కప్ ఫైనల్ ఓటమికి బదులు తీర్చుకోవాలని టీమిండియా కసితో ఉంది.

భారత్ ఆధిపత్యం.. పాక్‌కు గడ్డుకాలం!

ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ అయిన భారత్, ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా దూసుకుపోతోంది. గ్రూప్ దశలో బంగ్లాదేశ్, న్యూజిలాండ్, అమెరికాలను చిత్తు చేసిన భారత్, సూపర్ సిక్స్‌లో జింబాబ్వేపై 204 పరుగుల ఘనవిజయం సాధించి ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉంది.

సెమీఫైనల్ సమీకరణాలు (Semi-Final Scenarios):

టీమిండియా: ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ గెలిస్తే 8 పాయింట్లతో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా నేరుగా సెమీఫైనల్ చేరుకుంటుంది.

పాకిస్థాన్: పాక్ సెమీస్ రేసులో ఉండాలంటే కేవలం గెలిస్తే సరిపోదు. భారీ నెట్ రన్ రేట్ (NRR) సాధించాలి. ఒకవేళ భారత్ 300 పరుగులు చేస్తే, పాక్ ఆ లక్ష్యాన్ని 35 ఓవర్లలోపే పూర్తి చేయాలి. లేదా భారత్‌ను 215 పరుగుల లోపు ఆలౌట్ చేయాలి.

మ్యాచ్ సమాచారం:

వేదిక: క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్, బులవాయో.

సమయం: మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు (IST).

ఎక్కడ చూడాలి?: స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్ (TV), జియో సినిమా / డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్ (Digital).

తుది జట్లు (అంచనా):

భారత్: ఆయుష్ మ్హాత్రే (కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, విహాన్ మల్హోత్రా, అభిజ్ఞాన్ కుందు (కీపర్), హర్వంశ్ సింగ్, ఖిలాన్ పటేల్, ఆర్‌ఎస్ అంబరీష్, హెనిల్ పటేల్, ఉద్ధవ్ మోహన్, దీపేష్ దేవేంద్రన్, ఆరోన్ జార్జ్.

పాకిస్థాన్: ఫర్హాన్ యూసఫ్ (కెప్టెన్), సమీర్ మిన్హాస్, హంజా జహూర్ (కీపర్), ఉస్మాన్ ఖాన్, అహ్మద్ హుస్సేన్, హుజైఫా అహ్సాన్, మహమ్మద్ షయాన్, అబ్దుల్ సుభాన్, అలీ రజా, మోమిన్ ఖమర్, మహమ్మద్ సయ్యమ్.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick