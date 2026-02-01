India vs Pakistan T20 World Cup 2026: షాకింగ్ నిర్ణయం.. భారత్తో మ్యాచ్కు పాక్ 'నో'.. టీ20 వరల్డ్ కప్లో దాయాదుల పోరు రద్దు!
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: క్రికెట్ ప్రపంచంలో సంచలనం! 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత్తో జరగాల్సిన మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం వెనుక గల కారణాలు మరియు పాక్ ప్రకటించిన 15 మంది సభ్యుల జట్టు వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: క్రికెట్ అభిమానులకు అత్యంత నిరాశ కలిగించే వార్త. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఎదురుచూసే భారత్ - పాకిస్థాన్ పోరుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. 2026 ఫిబ్రవరిలో భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా జరగనున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో టీమిండియాతో తలపడబోమని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం సంచలన ప్రకటన చేసింది.
ప్రభుత్వ నిర్ణయం.. 'X' వేదికగా వెల్లడి: ఫిబ్రవరి 15, 2026న షెడ్యూల్ చేయబడిన ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్కు పాక్ జట్టు దూరంగా ఉంటుందని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఈ టోర్నీలో భాగంగా శ్రీలంకలో జరిగే ఇతర మ్యాచ్లలో మాత్రం పాక్ పాల్గొంటుందని వెల్లడించింది. భద్రతాపరమైన కారణాలు మరియు అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాయింట్ల పట్టికపై ప్రభావం: ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం.. ఒక జట్టు మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తే, ప్రత్యర్థి జట్టుకు (భారత్) నేరుగా రెండు పాయింట్లు లభిస్తాయి. పాక్ తన గ్రూప్ దశలో నెదర్లాండ్స్, USA, నమీబియా జట్లతో తలపడనుంది.
వరల్డ్ కప్ కోసం పాకిస్థాన్ 15 మంది సభ్యుల జట్టు: ఒకవైపు భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తూనే, మరోవైపు టోర్నీ కోసం పటిష్టమైన జట్టును పాక్ ప్రకటించింది:
కెప్టెన్: సల్మాన్ అఘా
కీలక ఆటగాళ్లు: బాబర్ ఆజం, ఫఖర్ జమాన్, షాహీన్ అఫ్రిది, నసీమ్ షా.
స్పిన్ విభాగం: షాదాబ్ ఖాన్, అబ్రార్ అహ్మద్, ఉస్మాన్ తారిక్.
స్టార్ పేసర్ హారిస్ రౌఫ్పై వేటు: ఈ మెగా టోర్నీ నుంచి స్టార్ బౌలర్ హారిస్ రౌఫ్ను తప్పించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పాకిస్థాన్ తీసుకున్న ఈ మొండి నిర్ణయంపై ఐసీసీ (ICC) ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో, టోర్నీ భవితవ్యం ఏమవుతుందో అని క్రికెట్ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.