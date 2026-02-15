  • Menu
IND vs PAK: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్-పాక్ పోరు ఎక్కడ? ఉచితంగా లైవ్ ఎలా చూడాలి?

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Live Streaming: ఇండియా vs పాకిస్తాన్ T20 ప్రపంచ కప్ 2026 లైవ్ అప్‌డేట్స్. IND vs PAK మ్యాచ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి? టీవీ మరియు మొబైల్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు, జట్లు మరియు సమయం పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Live Streaming: క్రికెట్ ప్రపంచం ఎదురుచూస్తున్న మహా సంగ్రామానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో భాగంగా చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ నేడు (ఆదివారం) తలపడనున్నాయి. కొలంబోలోని చారిత్రాత్మక ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. గ్రూప్-A లో అగ్రస్థానం కోసం జరుగుతున్న ఈ పోరుపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

విజయాల జోరులో ఇరు జట్లు

సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని టీమ్ ఇండియా ఇప్పటికే USA మరియు నమీబియాపై ఘనవిజయాలు సాధించి ఫుల్ జోష్‌లో ఉంది. మరోవైపు పాకిస్తాన్ కూడా నెదర్లాండ్స్ మరియు USAలను ఓడించి 4 పాయింట్లతో సమానంగా ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా సూపర్ 8 దిశగా అడుగులు వేయనుంది.

మ్యాచ్ షెడ్యూల్ మరియు లైవ్ వివరాలు


అంశంవివరాలు
మ్యాచ్భారత్ vs పాకిస్తాన్ (T20WC 2026)
వేదికఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో
తేదీఫిబ్రవరి 15, 2026 (ఆదివారం)
టాస్ సమయంసాయంత్రం 6:30 గంటలకు (IST)
మ్యాచ్ ప్రారంభంసాయంత్రం 7:00 గంటలకు (IST)
టీవీ ప్రసారంస్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్ (Star Sports)
లైవ్ స్ట్రీమింగ్జియో హాట్‌స్టార్ (Jio Hotstar) యాప్ & వెబ్‌సైట్

తుది జట్లు

భారత జట్టు:

సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్, శివమ్ దూబే, ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రింకు సింగ్.

పాకిస్తాన్ జట్టు:

సల్మాన్ అలీ అఘా (కెప్టెన్), అబ్రార్ అహ్మద్, బాబర్ ఆజం, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఫఖర్ జమాన్, ఖవాజా నఫే, మొహమ్మద్ నవాజ్, మహ్మద్ సల్మాన్ మీర్జా, నసీమ్ షా, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సయీమ్ అయూబ్, షాహీన్ షా ఆఫ్రిది, షాదాబ్ ఖాన్, ఉస్మాన్ ఖాన్.

ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకోవడమే కాకుండా, సెమీస్ రేసులో బలమైన పోటీదారుగా నిలుస్తుంది.

