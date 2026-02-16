India vs Pakistan T20 World Cup 2026: కొలంబోలో భారత్ జైత్రయాత్ర.. పాక్పై 61 పరుగుల భారీ విజయం!
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచ కప్లో భారత్ ఘనవిజయం! పాకిస్థాన్ను 61 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసిన టీమ్ ఇండియా. ఇషాన్ కిషన్ మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ, బౌలర్ల విజృంభణతో సూపర్-8కు చేరిన భారత్.
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్పై టీమ్ ఇండియా మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. టీ20 ప్రపంచ కప్లో భాగంగా కొలంబో వేదికగా జరిగిన హై-వోల్టేజ్ పోరులో భారత్ 61 పరుగుల తేడాతో పాక్ను చిత్తు చేసింది. ఈ విజయంతో ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో పాకిస్థాన్పై భారత్ రికార్డు 8-1కి చేరింది. వరుసగా మూడో విజయం నమోదు చేసిన భారత్, గర్వంగా సూపర్-8 దశకు దూసుకెళ్లింది.
ఇషాన్ కిషన్ ఊచకోత.. గౌరవప్రదమైన స్కోరు:
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 175 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ (77; 40 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు) పాక్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడి మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (32), శివమ్ దూబే (27), తిలక్ వర్మ (25) రాణించగా.. ఆఖర్లో రింకూ సింగ్ (11*) మెరుపులు మెరిపించాడు. పాక్ బౌలర్లలో సైమ్ ఆయూబ్ 3 వికెట్లు తీశాడు.
కుప్పకూలిన పాక్ బ్యాటింగ్ లైన్అప్:
176 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్ను భారత బౌలర్లు ఆరంభం నుంచే వణికించారు. ఉస్మాన్ ఖాన్ (44) మినహా మిగిలిన బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు. బాబర్ అజామ్ (5), ఫర్హాన్ (0) నిరాశపరచడంతో పాక్ 114 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
భారత బౌలర్ల సమష్టి కృషి:
భారత బౌలర్లలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, హార్దిక్ పాండ్య, వరుణ్ చక్రవర్తి తలో రెండు వికెట్లతో పాక్ పతనాన్ని శాసించారు. కుల్దీప్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు. భారత్ తన తదుపరి లీగ్ మ్యాచ్ను ఫిబ్రవరి 18న నెదర్లాండ్స్తో ఆడనుంది.