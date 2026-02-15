  • Menu
India vs Pakistan: భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌.. 10 సెకన్ల యాడ్ ధర ఎంతో తెలుసా? తెలిస్తే కళ్లు బైర్లు కమ్మాల్సిందే!

India vs Pakistan
India vs Pakistan: భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌.. 10 సెకన్ల యాడ్ ధర ఎంతో తెలుసా? తెలిస్తే కళ్లు బైర్లు కమ్మాల్సిందే!

Highlights

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: భారత్-పాక్ మ్యాచ్ క్రేజ్ మామూలుగా లేదు! కొలంబోలో 10 సెకన్ల యాడ్ ధర అక్షరాలా రూ. 40 లక్షలు. విమాన టిక్కెట్లు, హోటల్ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటాయి.

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యంత భారీ సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరగనున్న భారత్ vs పాకిస్తాన్ టీ20 ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. కేవలం మైదానంలోనే కాదు, వ్యాపార రంగంలోనూ ఈ మ్యాచ్ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ కోసం ప్రకటనల ధరలు, విమాన టిక్కెట్లు, హోటల్ రేట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి.

యాడ్స్ రేట్లు: సెకనుకు లక్షల్లో వసూలు!

ఈ మ్యాచ్ క్రేజ్‌ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు బ్రాడ్‌కాస్టర్లు భారీగా సిద్ధమయ్యారు. నివేదికల ప్రకారం:

టీవీ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్: టీవీలో కేవలం 10 సెకన్ల ప్రకటన స్లాట్ కోసం కంపెనీలు రూ. 30 నుంచి 40 లక్షల వరకు చెల్లిస్తున్నాయి. ఇది సాధారణ ధరల కంటే 25 శాతం ఎక్కువ.

డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ (JioHotstar): డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో 10 సెకన్ల యాడ్ ధర రూ. 15 నుంచి 20 లక్షలకు చేరింది.

మొత్తం ఆదాయం: ఈ టోర్నమెంట్ ద్వారా జియోస్టార్ దాదాపు రూ. 2000 కోట్ల ప్రకటనల ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఓపెన్ AI, ఎమిరేట్స్, అముల్, హ్యుందాయ్ వంటి దిగ్గజ బ్రాండ్లు ఈ రేసులో ఉన్నాయి.

కొలంబోకు 'రెక్కలు' వచ్చిన విమాన టిక్కెట్లు

భారతదేశం నుండి కొలంబోకు వెళ్లే అభిమానుల సంఖ్య పెరగడంతో ట్రావెల్ రంగం ఊపందుకుంది:

EaseMyTrip: సాధారణ రోజుల కంటే విమాన ఛార్జీలు 45-50 శాతం పెరిగాయి.

MakeMyTrip: కొలంబోకు బుకింగ్‌లు కేవలం మూడు రోజుల్లో రెట్టింపు అయ్యాయి.

ClearTrip: భారత్-పాక్ మ్యాచ్ ప్రభావంతో బుకింగ్స్‌లో 65 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.

హోటల్స్ హౌస్‌ఫుల్.. ధరలు ఆకాశానికి!

మ్యాచ్ చూడటానికి వచ్చే పర్యాటకులతో కొలంబోలోని హోటళ్లు కిక్కిరిసిపోయాయి.

ముఖ్యంగా 4-స్టార్, 5-స్టార్ హోటళ్లలో గదుల ధరలు 20-25 శాతం పెరిగాయి.

♦ నగర కేంద్రంలోని దాదాపు అన్ని ప్రీమియం హోటళ్లు ఇప్పటికే 'హౌస్‌ఫుల్' బోర్డులు పెట్టేశాయి.

విశ్లేషణ: భారత్-పాక్ మ్యాచ్ కేవలం ఆట మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక భారీ వాణిజ్య ఉత్సవంలా మారిపోయింది. శ్రీలంక పర్యాటక రంగానికి కూడా ఇది పెద్ద బూస్ట్‌ను ఇస్తోంది.

