పాకిస్తాన్ కు ఈ రోజు చుక్కలే .. శివయ్య ఉన్నాడు అంత చూసుకుంటాడు | India VS Pakistan Cricket Match | hmtv

భారత్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టు–పాకిస్తాన్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టు మధ్య ఈరోజు జరగనున్న హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్పై అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహం నెలకొంది. శివరాత్రి సందర్భంగా మ్యాచ్ మరింత ప్రత్యేకంగా మారగా, విజయం భారత్ వైపే ఉంటుందన్న ఆశాభావం అభిమానుల్లో కనిపిస్తోంది. కీలక ఆటగాళ్ల ఫామ్, పిచ్ పరిస్థితులు, జట్టు వ్యూహాలు ఎలా పనిచేస్తాయో చూడాలి. మ్యాచ్కు సంబంధించిన తాజా అప్డేట్లు, విశ్లేషణ కోసం HMTVతో కొనసాగండి.
