IND vs NZ Preview: భారత్లో న్యూజిలాండ్ సవాల్! ప్రపంచకప్ ముందు అసలు సిసలు పరీక్ష ఇదే!
జనవరి 11 నుండి భారత్-న్యూజిలాండ్ సిరీస్ ప్రారంభం. 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు జరగనున్నాయి. గిల్ పునరాగమనం, కోహ్లీ-రోహిత్ ఫామ్తో ప్రపంచకప్ ఉత్కంఠ నెలకొంది.
జనవరి 11వ తేదీ నుండి భారత్లో న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ జట్టు పర్యటన ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్ రెండు దేశాల క్రికెట్ క్యాలెండర్లో మరో అధ్యాయాన్ని నమోదు చేయనుంది. ఈ పర్యటనలో కివీస్ జట్టు మూడు వన్డేలతో పాటు ఐదు T20I మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఇరు జట్లు సీజన్ను ఘనంగా ప్రారంభించాలని పట్టుదలగా ఉన్నాయి.
భారత జట్టు విషయానికి వస్తే, అనేక ఆసక్తికర అంశాలు ఉన్నాయి. శుభమాన్ గిల్ గాయం నుంచి కోలుకుని తిరిగి వస్తున్నాడు. రోహిత్ శర్మ తిరిగి సారథ్య బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. ఫామ్లో ఉన్న రోహిత్, విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి బ్యాటింగ్లో అద్భుతాలు చేస్తారని కోట్లాది మంది అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
భారత్కు ఈ టోర్నమెంట్ ఒక పాఠ్యపుస్తకంలాంటిది అయితే, న్యూజిలాండ్కు మాత్రం ప్రతి పేజీలోనూ కొత్త విషయాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా, కేవలం పదిహేను రోజుల తర్వాత భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా నిర్వహించే T20 ప్రపంచకప్కు సన్నద్ధం కావడానికి ఈ సిరీస్ వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రపంచ వేదికపై రాణించడానికి ఉపఖండంలోని పరిస్థితులు, పిచ్లపై ఆడే అవకాశం వారికి లభిస్తుంది.
అయితే, వాంఖడేలో జరగనున్న రెండో వన్డేతో కివీస్కు "కఠినమైన సవాలు" ఎదురుకానుంది.
వన్డే ఫార్మాట్లో భారత్కు న్యూజిలాండ్పై స్వల్ప ఆధిక్యం ఉంది. మొత్తం 120 వన్డే మ్యాచ్లు జరగగా, భారత్ 62, న్యూజిలాండ్ 50 మ్యాచ్లలో గెలిచాయి. ఏడు మ్యాచ్లలో ఫలితం రాలేదు, ఒకటి టై అయింది.
భారత్ సొంతగడ్డపై బలంగా ఉంది, ఇక్కడ 31 వన్డేలు గెలిచింది. న్యూజిలాండ్లో 14, తటస్థ వేదికలపై 17 విజయాలు సాధించింది. న్యూజిలాండ్ సొంతగడ్డపై 26, తటస్థ వేదికలపై 16, భారత్పై 8 మ్యాచ్లలో గెలిచింది. దీంతో ఆతిథ్య జట్టుకు కొంత మొగ్గు ఉన్నప్పటికీ, పోటీ సమతుల్యంగానే ఉంది.
T20Iలు తీవ్రమైన పోటీని అందిస్తాయి
T20Iలలో భారత్కు అత్యధిక విజయాల రికార్డు ఉంది. ఇది న్యూజిలాండ్కు బలమైన సవాలును విసిరే అవకాశం ఉంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇటీవలి ఫామ్ కూడా సందేహాలకు తావిస్తోంది, ఇది సందర్శకులకు సవాలుగా మారవచ్చు. సానుకూలంగా, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు కనబరుస్తున్నారు, ఇది జట్టులో గొప్ప లోతును, దూకుడును తెలియజేస్తుంది.
ఇప్పటివరకు భారత్, న్యూజిలాండ్ 25 T20I మ్యాచ్లు ఆడాయి. భారత్ 14, న్యూజిలాండ్ 10 మ్యాచ్లలో గెలిచాయి. ఒక మ్యాచ్ టై అయింది. భారత్ సొంతగడ్డపై, న్యూజిలాండ్లో చెరో 7 T20Iలు గెలిచింది, కానీ తటస్థ వేదికలపై విజయం సాధించలేకపోయింది. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ స్వదేశంలో 4, భారత్లో 4, తటస్థ వేదికలపై 2 విజయాలు సాధించింది.
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు భారత జట్టు:
శుభమాన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, రిషబ్ పంత్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అర్ష్దీప్ సింగ్, యశస్వి జైస్వాల్.
న్యూజిలాండ్తో T20I సిరీస్కు భారత జట్టు:
అభిషేక్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), సంజు శాంసన్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్ (వైస్ కెప్టెన్), రింకు సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, వాషింగ్టన్ సుందర్, ఇషాన్ కిషన్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.
భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ సిరీస్ షెడ్యూల్:
- జనవరి 11 - 1వ వన్డే -- వడోదర
- జనవరి 14: 2వ వన్డే - రాజ్కోట్
- జనవరి 18: 3వ వన్డే - ఇండోర్
- జనవరి 21: 1వ T20I - నాగ్పూర్
- జనవరి 23: 2వ T20I - రాయ్పూర్
- జనవరి 25: 3వ T20I - గౌహతి
- జనవరి 28: 4వ T20I - విశాఖపట్నం
- జనవరి 31: 5వ T20I - తిరువనంతపురం
స్టార్ ఆటగాళ్ల పునరాగమనం, ప్రపంచకప్ సన్నాహాలు మరియు బిజీ షెడ్యూల్తో, భారత్-న్యూజిలాండ్ సిరీస్ అభిమానులకు హై-వోల్టేజ్ క్రికెట్ను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.