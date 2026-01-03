Cricket News: భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ 2026 సిరీస్కు టీమ్ ఇండియా సెప్టెంబర్ షెడ్యూల్ విడుదల
టీమ్ ఇండియా సెప్టెంబర్ 2026లో బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. అక్కడ 3 వన్డేలు, 3 T20లు ఆడనుంది. పూర్తి షెడ్యూల్ మరియు పర్యటనపై వివాదాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB) 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సొంతగడ్డపై జరిగే మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా టీమ్ ఇండియా సెప్టెంబర్లో బంగ్లాదేశ్లో పర్యటించనుంది. ఈ సిరీస్లో మూడు వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్ (ODIs) మరియు మూడు ట్వంటీ20 (T20s) మ్యాచ్లు ఉంటాయి.
పర్యటన తేదీలు & షెడ్యూల్:
- వన్డేలు (ODIs): సెప్టెంబర్ 1, 3 మరియు 6, 2026.
- టీ20లు (T20s): సెప్టెంబర్ 9, 12 మరియు 13, 2026.
షెడ్యూల్ విడుదలైనప్పటికీ, బంగ్లాదేశ్లోని ప్రస్తుత సామాజిక-రాజకీయ పరిస్థితులు మరియు ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాల నేపథ్యంలో ఈ పర్యటన ఎలా జరుగుతుందనే దానిపై ఇంకా సందేహాలు ఉన్నాయి.
సిరీస్ నేపథ్యం:
వాస్తవానికి, భారత జట్టు గత ఏడాది జూలైలోనే బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు రావాల్సి ఉంది. అయితే, భారత క్రికెట్ బోర్డు (BCCI) ఆ పర్యటనను నిరవధికంగా వాయిదా వేసింది. మునుపటి ఒప్పందాల ప్రకారం, ఈ సిరీస్ను సెప్టెంబర్ 2026 నాటికి పూర్తి చేయాల్సి ఉంది, కాబట్టి ఇది రీషెడ్యూల్ చేసిన ప్లాన్.
వివాదాలు మరియు ఆందోళనలు:
బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీ వర్గాలపై కొన్ని రాజకీయ నాయకులు రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారనే వివాదం మధ్య ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఐపిఎల్-2026 మినీ-వేలంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లను ఐపిఎల్ నుండి నిషేధించాలని డిమాండ్లు వచ్చాయి. దీనిపై బీసీసీఐ అధికారులు స్పందిస్తూ.. "భారత ప్రభుత్వం నుండి మాకు ఎలాంటి సూచనలు రాలేదు. ప్రస్తుతానికి, మేము దీనిపై వ్యాఖ్యానించము" అని తెలిపారు.
ముందుకు చూస్తే:
పర్యటనకు ఇంకా చాలా నెలలు సమయం ఉన్నందున, ఆనాటి పరిస్థితులను బట్టి బీసీసీఐ తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కాగా, బీసీబీ తన పూర్తి క్యాలెండర్లో భాగంగా 2026లో ఆస్ట్రేలియా మరియు న్యూజిలాండ్ పర్యటనలను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. మరోవైపు, టీమ్ ఇండియా ఈ ఏడాది చివర్లో జరగబోయే టీ20 ప్రపంచ కప్ సన్నాహాల్లో భాగంగా జనవరి 11, 2026 నుండి న్యూజిలాండ్తో స్వదేశంలో అదే ఫార్మాట్లో ఆడనుంది.
భారత్ మరియు బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఈ సిరీస్ ఉత్కంఠభరితమైన క్రికెట్ యాక్షన్ను అందిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు, అయితే దాని నిర్వహణ రాబోయే కొద్ది నెలల్లో జరిగే క్రీడా మరియు రాజకీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.