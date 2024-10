IND vs AUS: టీమిండియా సెమీస్ చేరాలంటే '152' కొట్టేయాల్సిందే.. టార్గెట్ సెట్ చేసిన ఆసీస్

India vs Australia, Women’s T20 World Cup 2024: మహిళల టీ-20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా డూ ఆర్ డై మ్యాచ్‌లో భారత్‌కు 152 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఆదివారం షార్జా వేదికగా ఆస్ట్రేలియా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో ఆ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 151 పరుగులు చేసింది. ఆస్ట్రేలియా తరపున గ్రేస్ హారిస్ 40, తహ్లియా మెక్‌గ్రాత్ 32, ఎల్లీస్ పెర్రీ 32 పరుగులు చేశారు. ఫోబ్ లిచ్‌ఫీల్డ్ 9 బంతుల్లో 15 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచింది.



భారత్ తరపున ఆఫ్ స్పిన్నర్ దీప్తి శర్మ, ఫాస్ట్ బౌలర్ రేణుకా సింగ్ 2-2 వికెట్లు తీశారు. పూజా వస్త్రాకర్, శ్రేయాంక పాటిల్, రాధా యాదవ్‌లకు తలో వికెట్ దక్కింది. ఓ బ్యాటర్ రనౌట్ అయింది. సెమీఫైనల్‌కు చేరుకోవాలంటే భారత్‌ ఎలాగైనా ఆస్ట్రేలియాను ఓడించాలి.



రెండు జట్ల ప్లేయింగ్-11

Innings Break!



Australia post 151/8 in the first innings.#TeamIndia chase coming up, over to our batters 🙌



📸: ICC



Scorecard ▶️ https://t.co/Nbe57MXNuQ#T20WorldCup | #INDvAUS | #WomenInBlue pic.twitter.com/hd6unzMWNC