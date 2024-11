Rohit Sharma not taking part in IND vs AUS first test : పెర్త్‌ వేదికగా భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌కు ఇంకా వారం రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ తొలి మ్యాచ్ నవంబర్ 22 నుంచి ఆప్టస్ స్టేడియంలో జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఆడడం లేదు. టెస్టుకు వారం రోజుల ముందు రోహిత్ శర్మకు ఓ శుభవార్త వచ్చింది. భారత కెప్టెన్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న క్షణం అతడి జీవితంలో రానే వచ్చింది. రోహిత్ భార్య నవంబర్ 15 శుక్రవారం నాడు మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విధంగా రోహిత్, రితిక రెండోసారి తల్లిదండ్రులు అయ్యారు.

భారత కెప్టెన్ రోహిత్ తన కొడుకు పుట్టిన శుభవార్తను నవంబర్ 16 శనివారం సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ఈ వార్తను రోహిత్ ప్రకటించడంతో అభిమానుల నుంచి భారత కెప్టెన్‌కు అభినందనల పరంపర మొదలైంది. ఈ వార్త తర్వాత, కెప్టెన్ రోహిత్ త్వరలో ఆస్ట్రేలియా చేరుకుని పెర్త్ టెస్టులో ఆడగలడని భావించారు. అయితే ఇప్పుడు రోహిత్ ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడడం లేదని తేలిపోయింది.

భారత కెప్టెన్ తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌లో ఆడడని బీసీసీఐ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా తన నివేదికలో వెల్లడించింది. తన కొడుకు పుట్టిన తర్వాత, రోహిత్ తన కుటుంబంతో చాలా ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని గడపాలని కోరుకుంటున్నాడని, అక్కడ అతను తన కొడుకుతో పాటు అతని భార్య రితికను చూసుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తాడని ఈ నివేదికలో పేర్కొన్నారు. బీసీసీఐ కూడా అతడి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంది. భారత కెప్టెన్ నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తుంది.

రోహిత్ కనీసం వచ్చే ఒకటిన్నర వారం పాటు ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లడం లేదు, అందుకే మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఆడడం లేదు. రోహిత్ తన రెండో బిడ్డ పుట్టిన తేదీ పెర్త్ టెస్టుకు దగ్గరగా ఉందని కొన్ని వారాల క్రితం బోర్డుకు తెలియజేశాడు. ఇక రోహిత్ రెండో టెస్టు మ్యాచ్ నుంచి టీమిండియాకు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది. సిరీస్‌లోని రెండో టెస్టు అడిలైడ్‌లో డిసెంబర్ 6 నుంచి జరగనుంది. ఇది డే-నైట్ టెస్ట్ మ్యాచ్. పెర్త్ టెస్టులో రోహిత్ లేకపోవడంతో వైస్ కెప్టెన్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తాడు. అయితే ఓపెనర్‌ను ఎంపిక చేసుకోవడం టీమ్‌ఇండియా ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు. ఈ బాధ్యత కేఎల్ రాహుల్‌కు దక్కుతుందా లేక అభిమన్యు ఈశ్వరన్‌కు దక్కుతుందా అనే దానిపైనే దృష్టి ఉంది.