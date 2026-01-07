Vaibhav Suryavanshi: యువ భారత్ ఊచకోత.. దక్షిణాఫ్రికా క్లీన్ స్వీప్! సెంచరీతో చెలరేగిన కెప్టెన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ
Vaibhav Suryavanshi: అండర్-19 వన్డే సిరీస్లో భారత్ క్లీన్ స్వీప్! దక్షిణాఫ్రికాను 233 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసిన యువ భారత్. కెప్టెన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర సెంచరీతో అదరగొట్టాడు.
Vaibhav Suryavanshi: దక్షిణాఫ్రికా గడ్డపై భారత యువ జట్టు (India U19) జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. బెనోనిలోని విల్లోమూర్ పార్క్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో భారత్ 233 పరుగుల భారీ తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసింది. ఈ విజయంతో మూడు వన్డేల సిరీస్ను భారత్ 3-0 తో కైవసం చేసుకుని 'క్లీన్ స్వీప్' నమోదు చేసింది.
సూర్యవంశీ, ఆరోన్ జార్జి విధ్వంసం:
టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్, ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఆడుకుంది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 393 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్: భారత కెప్టెన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 74 బంతుల్లోనే 9 ఫోర్లు, 10 సిక్సర్లతో 127 పరుగులు చేసి దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లను బెంబేలెత్తించాడు.
జార్జి సెంచరీ: మరోవైపు ఆరోన్ జార్జి (118) క్లాసిక్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. వీరిద్దరి మెరుపులతో భారత్ భారీ స్కోరును నమోదు చేయగలిగింది.
కుప్పకూలిన ప్రోటీస్ బ్యాటింగ్:
394 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన దక్షిణాఫ్రికా యువ జట్టు.. భారత బౌలర్ల ధాటికి పేకమేడలా కూలింది. కేవలం 35 ఓవర్లలో 160 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది.
ఘోర వైఫల్యం: దక్షిణాఫ్రికా టాప్-4 బ్యాటర్లలో ఒక్కరు కూడా రెండంకెల స్కోరును దాటలేకపోవడం గమనార్హం.
భారత బౌలింగ్: కిషన్ కుమార్ సింగ్ 3 వికెట్లతో చెలరేగగా, మహమ్మద్ ఎనాన్ 2 వికెట్లు తీశారు. కెప్టెన్ సూర్యవంశీ బంతితోనూ మెరిసి ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు.
అవార్డుల పంట:
ఈ మ్యాచ్లో ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శన చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీకి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది. సిరీస్ మొత్తంలో నిలకడగా రాణించినందుకు ఆయనకే 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డు కూడా లభించింది.
వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న అండర్-19 టీమ్ ప్రదర్శనపై భారత క్రికెట్ అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.