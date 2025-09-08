India Pakistan Match Revenue: ఇండియా-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్..సెప్టెంబర్ 14న ఆసియా కప్.. లాభం ఎంతో తెలుసా..?
భారత్-పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్. ఈ దేశాలకు, మొత్తం ప్రపంచానికి ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన, అందుకే BCCI, ICC, PCB ఒక మ్యాచ్ నుండి బిలియన్ల రూపాయలు సంపాదిస్తాయి. వాస్తవానికి, మ్యాచ్ టిక్కెట్లు, టోర్నమెంట్ నిర్వాహకులు , ప్రకటనల నుండి పెద్ద ఆదాయం వస్తుంది.
ఇప్పుడు ఈ రెండు జట్లు సెప్టెంబర్ 14న జరిగే ఆసియా కప్లో మరోసారి తలపడబోతున్నాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, టిక్కెట్ల కోసం విపరీతమైన డిమాండ్తో పాటు, ప్రకటనల ఫీజు కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. టిక్కెట్లు, ప్రకటనల నుండి వచ్చే ఆదాయం ప్రతి క్రికెట్ ప్రేమికుడిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. భారతదేశం-పాకిస్తాన్ చివరిసారిగా ICC ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్ దుబాయ్లో ఫిబ్రవరి 23, 2025న జరిగింది.
ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్లో భారతదేశం, పాకిస్తాన్ మధ్య మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్ టికెట్ ప్యాకేజీల ధర వరుసగా రూ.11,390, రూ.12,589. అంతకుముందు, ఫిబ్రవరి 23న, దుబాయ్లో ఈ రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్లోనే టికెట్ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాల రికార్డు బద్దలైంది. 23 ఫిబ్రవరి 2025న జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో, టికెట్ అమ్మకాల ద్వారా 45.6 మిలియన్ దిర్హామ్లు (రూ.1,09,49,77,296) సంపాదించినట్లు అంచనా, అంటే, ఒక మ్యాచ్ నుండి టిక్కెట్ల పేరుతో రూ.1 బిలియన్ సంపాదించినట్లు అంచనా.
ప్రీమియం ధర ఉన్నప్పటికీ, అన్ని 25,000 సీట్లు నిండినందున టిక్కెట్ల అమ్మకాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. సాధారణ ప్రవేశానికి టికెట్ ధరలు AED 500 (రూ.12006) నుండి AED 5,000 (రూ.120063) వరకు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ ఆదాయంతో భారతదేశం, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మ్యాచ్లలో ఒకటిగా మారింది.
నివేదిక ప్రకారం.. ఆసియా కప్ 2025లో ఇండియా-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ సందర్భంగా టీవీలో 10 సెకన్ల ప్రకటన కోసం కంపెనీలు రూ. 16 లక్షల వరకు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనితో, ఇది ప్రపంచ కప్ తర్వాత క్రికెట్లో అత్యంత ఖరీదైన ప్రకటనలలో ఒకటిగా మారుతుంది. సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనున్న ఈ గ్రూప్ A మ్యాచ్ ఈ సంవత్సరం అత్యధికంగా వీక్షించిన స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్న బ్రాండ్లలో రికార్డు డిమాండ్ను సృష్టించింది.
మ్యాచ్ ప్రసార , డిజిటల్ హక్కులను కలిగి ఉన్న సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా ప్రకటనదారులతో పంచుకున్న రేట్ కార్డ్ ప్రకారం, భారతదేశ మ్యాచ్లతో అనుబంధించడానికి అయ్యే ఖర్చు భారతదేశం వెలుపల జరిగే మ్యాచ్ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. టోర్నమెంట్ అంతటా స్పాట్-బై ప్యాకేజీలు 10 సెకన్లకు రూ. 16 లక్షలుగా నిర్ణయించబడ్డాయి, అయితే ప్రీమియం స్పాన్సర్షిప్ స్లాట్లు భారతదేశ మ్యాచ్లకు, ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్తో జరిగే బిగ్ మ్యాచ్కు కేటాయించబడ్డాయి.