India vs Pakistan T20: నేడు మ్యాచ్ లో ఇండియాకు ప్రమాదమా.. పాకిస్థాన్ కు ప్రమాదమా | T20 | Manjula Kishore, Cricket Analyst
Highlights
Who Is Under More Pressure Today .. India national cricket team or Pakistan national cricket team? T20 Match Analysis by Manjula Kishore
ఇరవై ఓవర్ల ఫార్మాట్లో నేడు జరుగుతున్న భారత్–పాకిస్థాన్ పోరులో ఎవరికే ఎక్కువ ప్రమాదం? జట్ల బలాబలాలు, కీలక ఆటగాళ్ల ఫామ్, పిచ్ పరిస్థితులు, మ్యాచ్ మలుపు తిప్పే అంశాలపై క్రికెట్ విశ్లేషకురాలు మంజుల కిశోర్ సమగ్ర విశ్లేషణ అందిస్తున్నారు. భారత్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టు, పాకిస్తాన్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టు మధ్య పోరులో గెలుపు నిర్ణయించే కీలక అంశాలు ఏమిటో ఈ ప్రత్యేక విశ్లేషణలో తెలుసుకోండి. మ్యాచ్ వ్యూహాలు, ప్లేయర్ మ్యాచ్అప్స్, గేమ్ ఛేంజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్పై పూర్తి చర్చ.
