IND vs NZ 1st Test: 147 ఏళ్ల టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో తొలిసారి.. భారత బ్యాటర్ల దెబ్బకు స్పెషల్ రికార్డ్..!

Teams to hit Most Test Sixes in Year: భారత్ -న్యూజిలాండ్ మధ్య మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్‌లో మొదటి మ్యాచ్ బెంగళూరులోని ఎం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో మూడో రోజు భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌ల తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, రిషబ్ పంత్‌లు కివీస్ జట్టు బౌలర్లపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించారు. ఈ సమయంలో భారత జట్టు ఐదు సిక్సర్లు కూడా కొట్టింది. ఈ సిక్సర్ల సాయంతో గత 147 ఏళ్ల టెస్టు క్రికెట్‌లో మరే జట్టు సాధించలేని భారీ రికార్డును టీమిండియా తన పేరిట లిఖించుకుంది.

టెస్టు క్రికెట్‌లో ఏడాది వ్యవధిలో సిక్సర్ల సెంచరీ..

మెన్ ఇన్ బ్లూ ఇప్పుడు ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో టెస్ట్ క్రికెట్‌లో 100 సిక్సర్లు కొట్టిన మొదటి జట్టుగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు భారత జట్టు 102* సిక్సర్లు కొట్టింది. బెంగళూరు టెస్టులో మూడో రోజు మూడు సిక్సర్లు బాదిన వెంటనే భారత జట్టు పేరిట ఈ ప్రత్యేక రికార్డు నమోదైంది. 2022లో 89 సిక్సర్లు బాదిన రోహిత్ శర్మ సేన.. ఇంగ్లాండ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. ఈ రికార్డును టీమ్ ఇండియా పేరిట నమోదు చేయడంలో శుభ్‌మన్ గిల్ (16), యశస్వి జైస్వాల్ (29) కీలక పాత్ర పోషించారు.

టెస్టు క్రికెట్‌లో ఏడాదిలో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఐదు జట్లు..

1. టీమ్ ఇండియా- 102* సిక్సర్లు (2024)

2. ఇంగ్లండ్- 89 సిక్సర్లు (2022)

3. టీమ్ ఇండియా- 87 సిక్సర్లు (2011)

4. న్యూజిలాండ్- 81 సిక్సర్లు (2014)

5. న్యూజిలాండ్- 71 సిక్సర్లు (2013)

భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న టెస్టులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా కేవలం 46 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ప్రతిస్పందనగా, న్యూజిలాండ్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసి 402 పరుగులతో 356 పరుగుల భారీ ఆధిక్యాన్ని సంపాదించగలిగింది.

రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో టీమ్ ఇండియా బ్యాట్స్‌మెన్స్ మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రోహిత్ శర్మ, యశస్వి జైస్వాల్ జట్టుకు శుభారంభం అందించారు. హిట్‌మ్యాన్ 52 పరుగుల కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కాగా, కోహ్లీ బ్యాట్‌ నుంచి 70 పరుగులు వచ్చాయి.