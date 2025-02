IND vs ENG 3rd ODI match: ఇంగ్లాండ్‌పై టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 356 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఇండియా విధించిన భారీ విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్ ఏ దశలోనూ భారత్‌కు పోటీనివ్వలేకపోయింది. 34.2 ఓవర్లకే కేవలం 214 పరుగులకే ఇంగ్లాండ్ ఆలౌట్ అయింది. దీంతో 142 పరుగుల భారీ తేడాతో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో 3-0 తేడాతో వన్డే సిరీస్ కూడా భారత్ సొంతమైంది.

శుభ్‌మన్ గిల్ ఈ సిరీస్‌లో అద్భుతంగా రాణించాడు. ఈ 3వ వన్డేలో 102 బంతుల్లో 112 పరుగులు చేసి సెంచరీ సాధించాడు. వన్డే క్రికెట్ కెరీర్‌లో శుభ్‌మన్ గిల్‌కు ఇది 7వ సెంచరీ. ఈ సెంచరీతో శుభ్‌మన్ గిల్ మరో రికార్డ్ సొంతం చేసుకున్నాడు. తన 50వ వన్డే మ్యాచ్‌లో సెంచరీ కొట్టిన మొట్టమొదటి ఇండియన్ క్రికెటర్‌గా శుభ్‌మన్ గిల్ రికార్డ్ సొంతం చేసుకున్నాడు. అందుకే శుభ్‌మన్ గిల్‌కు ఈ మ్యాచ్‌లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది అవార్డ్‌తో పాటు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు.

శ్రేయాస్ అయ్యర్ (78), విరాట్ కోహ్లీ (52), కేఎల్ రాహుల్ (40) లాంటి ఆటగాళ్లు కూడా ఈ 3వ వన్డేలో రాణించారు. అందరి సమష్టి కృషితో టీమిండియా 356 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది.

మ్యాచ్ అనంతరం ఆటగాళ్లు పరస్పరం విష్ చేసుకుంటున్న దృశ్యాలు

