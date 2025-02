IND vs ENG 2nd ODI Match Highlights: ఇంగ్లాండ్‌పై జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. ఇంగ్లాండ్ విధించిన 305 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని టీమిండియా 6 వికెట్ల నష్టానికి మరో 33 బంతులు మిగిలి ఉండగానే పూర్తిచేసింది. మూడు వన్డే మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా ఇప్పటికే ఇండియా ఫస్ట్ వన్డే గెలిచి సిరీస్‌లో పై చేయి సాధించింది. ఇక ఈ రెండో మ్యాచ్‌లోనూ టీమిండియా గెలవడంతో భారత్ ఈ వన్డే సిరీస్ సొంతం చేసుకున్నట్లయింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్స్ రోహిత్ శర్మ, శుభ్‌మాన్ గిల్ అద్భుతమైన శుభారంభాన్నిచ్చారు. ఈ మ్యాచ్‌తో రోహిత్ శర్మ మళ్లీ హిట్ మ్యాన్ ఈజ్ బ్యాక్ అనిపించుకున్నాడు.

