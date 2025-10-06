IND A vs AUS A : ఓటమి అంచున గెలిచి వన్డే సిరీస్ కైవసం.. 2-1 తేడాతో సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భారత్
IND A vs AUS A : కాన్పూర్లో జరిగిన భారత్ A, ఆస్ట్రేలియా A మధ్య మూడు అనధికారిక వన్డే సిరీస్ చివరి మ్యాచ్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని భారత్ A జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో విజయం సాధించింది. దీనితో మూడు మ్యాచ్ల అనధికారిక వన్డే సిరీస్ను భారత్ A 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. ఒకానొక దశలో ఓటమి అంచున నిలిచిన భారత జట్టును, ఆల్రౌండర్ విప్రరాజ్ నిగమ్, అర్షదీప్ సింగ్ హీరోల్లా నిలబడి 24 బంతులు మిగిలి ఉండగానే విజయం వైపు నడిపించారు. దీని ద్వారా భారత జట్టు టెస్ట్ సిరీస్తో పాటు వన్డే సిరీస్ను కూడా గెలుచుకుంది. వాస్తవానికి, వన్డే సిరీస్కు ముందు జరిగిన 2 మ్యాచ్ల అనధికారిక టెస్ట్ సిరీస్ను భారత్ A 1-0 తేడాతో గెలుచుకుంది.
చివరి వన్డే మ్యాచ్లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా A జట్టు 49.1 ఓవర్లలో 316 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన భారత్ A జట్టు బ్యాటర్లు అద్భుత ప్రదర్శనతో, 46 ఓవర్లలో 24 బంతులు మిగిలి ఉండగానే 8 వికెట్లు కోల్పోయి విజయం సాధించారు. భారత్ A గెలుపులో జట్టు వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మెన్ ప్రభుసిమ్రాన్ సింగ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అతను కేవలం 68 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో సహా 102 పరుగులు చేసి జట్టుకు మంచి ఆరంభాన్ని అందించాడు.
ఆ తర్వాత కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన శ్రేయస్ అయ్యర్ 58 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్తో కలిపి 62 పరుగులు చేశాడు. రియాన్ పరాగ్ కూడా కెప్టెన్కు చక్కటి సహకారం అందించి 55 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 66 పరుగులు చేశాడు. ఈ సిరీస్లో రియాన్ పరాగ్ వరుసగా మూడు హాఫ్ సెంచరీలు చేసి టీం ఇండియా జట్టులోకి రావడానికి తన దరఖాస్తును గట్టిగా పంపాడు. చివరగా, విప్రరాజ్ నిగమ్ 32 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్తో కలిపి అజేయంగా 24 పరుగులు చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. ఆస్ట్రేలియా A తరఫున టాడ్ మర్ఫీ, తన్వీర్ సంఘా తలా 4 వికెట్లు పడగొట్టారు.
అంతకు ముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా A జట్టుకు పేలవమైన ఆరంభం లభించింది. కేవలం 135 పరుగులకే ఆరు వికెట్లను కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత లియమ్ స్కాట్, కెప్టెన్ జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ ఏడో వికెట్కు 152 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకున్నారు. లియమ్ స్కాట్ 64 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 6 సిక్సర్లతో కలిపి 73 పరుగులు చేశాడు. కెప్టెన్ జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ 75 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 89 పరుగులు చేసి అత్యధిక స్కోరర్గా నిలిచాడు. కూపర్ కానోలి కూడా 49 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 64 పరుగులు చేసి వేగవంతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అయినప్పటికీ, ఆస్ట్రేలియా A జట్టు 49.1 ఓవర్లలో 316 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. భారత్ A తరఫున ఫాస్ట్ బౌలర్లు అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా తలా మూడు వికెట్లు పడగొట్టారు. ఆయుష్ బదోని రెండు వికెట్లు తీయగా, గుర్జప్నీత్ సింగ్, నిశాంత్ సింధు తలా ఒక వికెట్ తీసుకున్నారు.