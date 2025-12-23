IND-W vs SL-W 2nd T20:లంకపై గెలిచి సిరీస్ పట్టేయాలని టీమిండియా ప్లాన్.. 2వ T20 మ్యాచ్ ఎక్కడ? ఎప్పుడు?
IND-W vs SL-W 2nd T20: విశాఖపట్నంలో జరిగిన మొదటి టీ20 మ్యాచ్లో శ్రీలంక జట్టును ఏకపక్షంగా ఓడించిన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు, ఇప్పుడు రెండో మ్యాచ్కు సిద్ధంగా ఉంది. ఐదు T20 మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్ గెలిచి 1-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న టీమిండియా.. నేడు జరిగే రెండో మ్యాచ్లోనూ గెలిచి సిరీస్ను తమ ఖాతాలో వేసుకోవాలని గట్టి పట్టుదలతో ఉంది. మొదటి మ్యాచ్లో శ్రీలంక కేవలం 126 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత బ్యాటర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ 44 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసి అద్భుతమైన విజయాన్ని అందించింది.
ఈ సిరీస్లో రెండో టీ20 మ్యాచ్ నేడు, డిసెంబర్ 23, 2025 న జరగనుంది. శ్రీలంక మహిళా జట్టు ఈ మ్యాచ్లో పుంజుకుని, భారత్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని చూస్తోంది. మ్యాచ్కు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం నగరంలో ఉన్న ప్రముఖ ACA-VDCA క్రికెట్ స్టేడియం ఆతిథ్యమిస్తోంది. సొంత గడ్డపై జరుగుతున్న ఈ సిరీస్లో టీమిండియా తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోవాలని చూస్తుండగా, శ్రీలంక జట్టు భారత్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. విశాఖ పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్కు అనుకూలిస్తుంది కాబట్టి, నేటి మ్యాచ్లో భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని క్రీడా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ ఉత్కంఠభరిత పోరు నేడు, అంటే డిసెంబర్ 23, 2025 (మంగళవారం) రాత్రి జరగనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ప్రారంభమవుతుంది. అంతకంటే ముందుగానే, అంటే సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ఇరు జట్ల కెప్టెన్ల మధ్య టాస్ ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు. ఫ్లడ్ లైట్ల వెలుతురులో జరిగే ఈ మ్యాచ్ చూడటానికి విశాఖ క్రికెట్ అభిమానులు ఇప్పటికే భారీ సంఖ్యలో స్టేడియానికి చేరుకుంటున్నారు. సిరీస్ విజేతను నిర్ణయించడంలో ఈ రెండో టీ20 అత్యంత కీలకం కానుంది. ఈ మ్యాచ్ను అభిమానులు టీవీలో మరియు మొబైల్లో కూడా చూడవచ్చు. టీవీలో స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుంది. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ (మొబైల్/ఆన్లైన్) అయితే జియో హాట్స్టార్ యాప్, వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు.
మొదటి మ్యాచ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన భారత జట్టు, కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలో బలమైన ఫామ్లో ఉంది. జెమీమా మెరుపులు, స్మృతి మంధాన అనుభవం, దీప్తి శర్మ ఆల్రౌండ్ నైపుణ్యం జట్టుకు బలంగా ఉన్నాయి. మరోవైపు, శ్రీలంక జట్టు కెప్టెన్ చామరి అటపట్టు నేతృత్వంలో బలంగా పునరాగమనం చేయాలని చూస్తోంది. ఈ సిరీస్ శ్రీలంకకు రాబోయే టీ20 ప్రపంచ కప్కు సన్నాహకంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
టీమిండియా : హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, స్నేహ రాణా, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, షెఫాలీ వర్మ, హర్లీన్ డియోల్, అమంజోత్ కౌర్, అరుంధతి రెడ్డి, క్రాంతి గౌడ్, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), జి కమలిని. (వికెట్ కీపర్), శ్రీ చరణి, వైష్ణవి శర్మ.
శ్రీలంక జట్టు: చమరి అటపట్టు (కెప్టెన్), హాసిని పెరీరా, విష్మి గుణరత్నే, హర్షిత సమరవిక్రమ, నీలాక్షికాయ డి సిల్వా, కవిషా దిల్హరి, ఇమేషా దులానీ, కౌషిని నత్యంగన, మల్షా షెహానీ, ఇనోకా రణ్వీరా, శశినీ గిమ్హాని, నిమేష్ కవీనకి మదార.