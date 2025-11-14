IND vs SA 1st Test:ఈడెన్ గార్డెన్స్లో నేటి నుంచే టెస్ట్ పోరు.. టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా, రిషబ్ పంత్ రీఎంట్రీ!
భారత్, దక్షిణాఫ్రికా మధ్య రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్లో తొలి పోరు కోల్కతాలోని చారిత్రక ఈడెన్ గార్డెన్స్ మైదానంలో నేడు (నవంబర్ 14) మొదలైంది.
IND vs SA 1st Test: భారత్, దక్షిణాఫ్రికా మధ్య రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్లో తొలి పోరు కోల్కతాలోని చారిత్రక ఈడెన్ గార్డెన్స్ మైదానంలో నేడు (నవంబర్ 14) మొదలైంది. ఈ మైదానంలో ఇరు జట్లు 15 ఏళ్ల తర్వాత టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడటం విశేషం. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బావుమా మొదట బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ సిరీస్ ద్వారా భారత్ తన 25 ఏళ్ల తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని నిలుపుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండగా, అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రిషబ్ పంత్ భారత తుది జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు.
భారత్ మరియు దక్షిణాఫ్రికా జట్లు ఈడెన్ గార్డెన్స్లో 15 ఏళ్ల తర్వాత టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడటం విశేషం. చివరిసారిగా ఇక్కడ 2010లో ఆడారు. ఇప్పటివరకు ఈ మైదానంలో ఇరు జట్ల మధ్య 3 టెస్ట్ మ్యాచ్లు జరిగాయి. ఇందులో భారత్ 2-1 ఆధిక్యంతో ఉంది. 2000 సంవత్సరం నుంచి దక్షిణాఫ్రికా జట్టు భారత గడ్డపై ఒక్క టెస్ట్ సిరీస్ను కూడా గెలవలేకపోయింది. దీని అర్థం సిరీస్ గెలవాలనే వారి 25 ఏళ్ల నిరీక్షణ ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఈ గణాంకాలు ప్రస్తుత సిరీస్లో భారత్కు కొంత అంచుని ఇస్తున్నాయి. కోల్కతా టెస్ట్లో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బావుమా టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీంతో టీమిండియా మొదట బౌలింగ్ చేయనుంది.
భారత జట్టులో రెండు ముఖ్యమైన మార్పులు జరిగాయి. గాయం నుంచి కోలుకున్న రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్) జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు. అతడు నితీశ్ రెడ్డి స్థానంలో ఆడుతున్నాడు. పంత్తో పాటు, మరో స్పిన్ ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్కు కూడా జట్టులో చోటు దక్కింది. భారత జట్టు ఏకంగా నలుగురు స్పిన్నర్లతో (రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్) బరిలోకి దిగింది. వీరిలో జడేజా, సుందర్, అక్షర్ పటేల్ రూపంలో ముగ్గురు ఆల్రౌండర్లు ఉన్నారు. సాయి సుదర్శన్ను ఈ మ్యాచ్ నుంచి తప్పించడంతో, నంబర్ 3 స్థానంలో వాషింగ్టన్ సుందర్ బ్యాటింగ్ చేయవచ్చునని తెలుస్తోంది. జరిగిన 44 టెస్టుల్లో దక్షిణాఫ్రికా 18 విజయాలతో స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉంది. ఈ మ్యాచ్ 45వ టెస్ట్. భారత్లో జరుగుతున్న 20వ టెస్ట్ ఇది. ఇక్కడ భారత్ 11-5 ఆధిక్యంతో బలంగా ఉంది.
తుది జట్లు
భారత జట్టు: యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీಂದ್ರ జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్.
దక్షిణాఫ్రికా జట్టు: ఐడెన్ మార్క్రామ్, రియాన్ రికెల్టన్, వియాన్ ముల్డర్, టెంబా బావుమా (కెప్టెన్), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, కైల్ వెరైన్నె (వికెట్ కీపర్), సైమన్ హార్మర్, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహరాజ్.