IND vs SA 1st T20I: టీ20 వరల్డ్ కప్‌కి ముందే భారత్‌కు చివరి పరీక్ష… సౌతాఫ్రికాపై తొలి మ్యాచ్‌ ప్లేయింగ్ XI ఇదే

భారత్–సౌతాఫ్రికా మధ్య ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ మంగళవారం నుంచి కటక్‌లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్‌ను కేవలం ద్వైపాక్షిక పోరుగా కాకుండా, వచ్చే ఏడాది జరిగే టీ20 ప్రపంచ కప్ కోసం భారత్‌కు చివరి ముఖ్యమైన ప్రిపరేషన్‌గా చూస్తున్నారు.

ఆస్ట్రేలియాపై 2–1 తేడాతో గెలిచి మంచి ఫామ్‌లో ఉన్న సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలోని జట్టుపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

ఈ సిరీస్‌లో అందరి దృష్టి ప్రధానంగా ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యాపైనే ఉంటుంది. గాయం తర్వాత టీ20 జట్టులోకి మళ్లీ చేరిన హార్దిక్ ఫిట్‌నెస్‌, బౌలింగ్ పదును—ఇవి ప్రపంచ కప్ వ్యూహంపై కీలక ప్రభావం చూపనున్న అంశాలు. బ్యాట్‌తో, బంతితో జట్టుకు బ్యాలెన్స్ ఇచ్చే హార్దిక్ తిరిగి తన పాత ఫామ్‌ను కొనసాగించేనా అనేది చూడాలి.

కటక్ పిచ్ ఎర్ర మట్టితో ఉండటం వల్ల ఫాస్ట్ బౌలర్లకు ఎక్కువ సహాయం చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో స్పిన్ ఆప్షన్ విషయంలో టీమిండియా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి రావచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో వాషింగ్టన్ సుందర్‌కి బదులుగా శివమ్ దూబేను ప్లేయింగ్ XI లోకి తీసుకునే అవకాశం ఎక్కువ. భారీ షాట్లు కొట్టడం, అలాగే మీడియం-పేస్ బౌలింగ్ చేయడం—all-round స్కిల్‌లతో దూబే ఈ పిచ్‌కు సరైన ఎంపికగా కనిపిస్తున్నాడు.

స్పిన్ విభాగంలో కులదీప్ యాదవ్ ఏకైక స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్‌గా ఉండే అవకాశం ఉంది. తిలక్ వర్మ పార్ట్‌టైమ్ స్పిన్ అందిస్తాడు. దీనితో వరుణ్ చక్రవర్తి బెంచ్‌కే పరిమితం కావచ్చు.

గాయం నుంచి కోలుకుని తిరిగి వచ్చిన శుభ్‌మన్ గిల్, యువ ఎడమచేతి ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించనున్నాడు. దీంతో సంజు శాంసన్ మిడిల్ ఆర్డర్‌లోనే కొనసాగుతాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ కలిసి మిడిల్ ఆర్డర్‌ను బలపరుస్తారు.

ఫాస్ట్ బౌలింగ్ విభాగంలో జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యువ పేసర్ హర్షిత్ రాణా ఆడే అవకాశం ఉంది. హార్దిక్ పాండ్యా నాల్గవ సీమర్‌గా సహకరిస్తాడు.

భారత్ సంభావ్య ప్లేయింగ్ XI:

అభిషేక్ శర్మ

శుభ్‌మన్ గిల్

సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్)

తిలక్ వర్మ

సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్)

హార్దిక్ పాండ్యా

శివమ్ దూబే / వాషింగ్టన్ సుందర్

కులదీప్ యాదవ్

హర్షిత్ రాణా

జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా

అర్ష్‌దీప్ సింగ్

