IND vs SA ODI: రాంచీలో వన్ డే సంగ్రామం.. టెస్ట్ షాక్ను మర్చిపోయేనా? ఈ ఆటగాళ్లకు కీలక పరీక్ష
IND vs SA ODI: భారత్-సౌతాఫ్రికా మధ్య టెస్ట్ సిరీస్లో ఎదురైన ఘోర పరాజయాన్ని మర్చిపోయి, టీమిండియా ఇప్పుడు ODI సిరీస్పై దృష్టి పెట్టింది. రాంచీలోని జార్ఖండ్ స్టేట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా నేడు (నవంబర్ 30) ఇరు జట్ల మధ్య తొలి వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది. కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, టెస్ట్ సిరీస్లో ఎదురైన ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి, అలాగే జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి ఈ సిరీస్ కీలకం. ప్రపంచ కప్ 2027 వంటి దూరపు భవిష్యత్తుకు పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోయినా, కొంతమంది ఆటగాళ్లకు తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి ఇదొక మంచి అవకాశం.
రాంచీలో జరిగే మొదటి ODI మ్యాచ్లో టెస్ట్ సిరీస్ ఓటమి బాధను పక్కనపెట్టి, కోచ్ గంభీర్ సారథ్యంలో టీమిండియా బలమైన ఆరంభం ఇవ్వాలని చూస్తోంది. ఈ సిరీస్కు కెప్టెన్ శుభమాన్ గిల్, వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ లేకపోవడం జట్టుకు పెద్ద లోటు. అలాగే, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ సిరాజ్ వంటి ప్రధాన ఫాస్ట్ బౌలర్లకు విశ్రాంతి ఇచ్చారు. అయితే, సౌతాఫ్రికా మాత్రం దాదాపు పూర్తి బలంతో బరిలోకి దిగుతోంది.
మరోసారి అందరి కళ్లూ విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ బ్యాటింగ్ పైనే ఉన్నాయి. వరల్డ్ కప్ 2027 ఆశలు సజీవంగా ఉంచుకోవాలంటే, ఈ సిరీస్లో ఈ ఇద్దరు పెద్ద స్కోర్లు సాధించడం చాలా ముఖ్యం. టెస్టుల్లో రోహిత్ ఒక సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీ చేయగా, కోహ్లీ వరుస డకౌట్ల తర్వాత చివరి మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీ చేసి ఫామ్లోకి వచ్చిన సూచనలు చూపాడు.
ఈ సిరీస్ రోహిత్, విరాట్ల కంటే కొంతమంది యువ ఆటగాళ్లకు చాలా కీలకం కానుంది. యువ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ODI అరంగేట్రం చేసినా, దాదాపు 9 నెలల తర్వాత మళ్లీ ఈ ఫార్మాట్లో ఆడుతున్నాడు. టెస్టుల్లో తన సత్తా నిరూపించుకున్నా, దక్షిణాఫ్రికా అతని ఆటను అడ్డుకుంది. కాబట్టి, లిస్ట్ Aలో 52 సగటు ఉన్నప్పటికీ, దక్షిణాఫ్రికాపై వన్ డేలలో రాణించడం జైస్వాల్కి పెద్ద సవాల్.
లిమిటెడ్ ఓవర్స్ ఫార్మాట్లో తన స్థానం పదిలం చేసుకోవడానికి కష్టపడుతున్న రిషబ్ పంత్కు ఈ సిరీస్ కీలకం. శ్రేయస్ అయ్యర్ లేకపోవడంతో మిడిల్ ఆర్డర్లో అతనికి చోటు దొరుకుతుందా అనే ప్రశ్న ఉంది. గత రెండేళ్లలో పంత్ కేవలం 1 ODI మాత్రమే ఆడాడు. అంతకుముందు 31 ODIల్లో కేవలం 817 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. 2023 డిసెంబర్ తర్వాత తొలిసారిగా ODI జట్టులోకి తిరిగి వస్తున్న రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు కూడా ఈ సిరీస్ చాలా కీలకం. అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న రుతురాజ్, బ్యాకప్ ఓపెనర్గా ఎంపికైనా, అతన్ని నాల్గవ స్థానంలో కూడా దించే అవకాశం ఉంది. రుతురాజ్ కేవలం 6 ODIలు ఆడి 19 సగటుతో 115 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.
దక్షిణాఫ్రికా జట్టు టెస్ట్ సిరీస్లో 2-0 తేడాతో చారిత్రక విజయాన్ని సాధించడం ద్వారా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంది. కెప్టెన్ టెంబా బావుమా సహా కొంతమంది కీలక ఆటగాళ్లు ఈ ODI సిరీస్లో కూడా కొనసాగుతున్నారు. దీంతో జట్టు పూర్తి ఉత్సాహంగా బరిలోకి దిగుతోంది. ఆ జట్టుకు స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ కగిసో రబాడా లేకపోవడం కొంచెం లోటు. అయితే, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్ నాండ్రే బర్గర్ భారత బ్యాట్స్మెన్లకు సవాల్ విసిరే అవకాశం ఉంది.