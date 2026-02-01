  • Menu
Home  > క్రీడలు

Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్ సూర్యవంశీ 'డబుల్' లక్ మిస్.. ఒకే బంతికి రెండు లైఫ్స్.. అయినా పెవిలియన్‌కే! పాక్‌తో పోరులో నిరాశపరిచిన స్టార్ ఓపెనర్

IND vs PAK U19
x

IND vs PAK U19: వైభవ్ సూర్యవంశీ 'డబుల్' లక్ మిస్.. ఒకే బంతికి రెండు లైఫ్స్.. అయినా పెవిలియన్‌కే! పాక్‌తో పోరులో నిరాశపరిచిన స్టార్ ఓపెనర్

Highlights

Vaibhav Sooryavanshi: అండర్-19 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్-పాక్ సమరం. ఒకే బంతికి రెండుసార్లు బతికిపోయిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. ఆ తర్వాతి బంతికే వికెట్ సమర్పించుకుని షాక్ ఇచ్చాడు. వైరల్ అవుతున్న వీడియో!

Vaibhav Sooryavanshi: అండర్-19 ప్రపంచకప్‌లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న కీలక మ్యాచ్‌లో భారత సంచలన ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి అదృష్టం ఊరించినా, దానిని అందిపుచ్చుకోవడంలో విఫలమయ్యాడు. ఒకే బంతికి రెండుసార్లు ఔటయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నా.. మరుసటి బంతికే వికెట్ పారేసుకుని అభిమానులను నిరాశపరిచాడు.

ఆ 8వ ఓవర్‌లో అసలేం జరిగిందంటే?

ఇన్నింగ్స్ 8వ ఓవర్‌లో మహమ్మద్ సయ్యమ్ వేసిన బంతిని వైభవ్ భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించాడు.

మొదటి లైఫ్: బంతి గాలిలోకి లేవగా స్క్వేర్ లెగ్ వద్ద ఫీల్డర్ హుజైఫా అహ్సాన్ సులువైన క్యాచ్‌ను జారవిడిచాడు.

రెండో లైఫ్: క్యాచ్ మిస్ అయిన గందరగోళంలో వైభవ్ క్రీజు మధ్యలోకి వచ్చేశాడు. ఫీల్డర్ వెంటనే బంతిని కీపర్ వైపు విసిరినా, అది స్టంప్స్‌కు తగలకుండా పక్కకు వెళ్ళింది. వెనుక ఉన్న ఫీల్డర్ కూడా బంతిని ఆపలేకపోవడంతో రనౌట్ గండం నుంచి కూడా వైభవ్ తప్పించుకున్నాడు.

ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఇంత అదృష్టం కలిసివచ్చినా, సరిగ్గా ఆ తర్వాతి బంతికే వైభవ్ కీపర్ క్యాచ్‌గా వెనుదిరిగాడు. 22 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసిన వైభవ్ వికెట్‌ను మహ్మద్ సయ్యమ్ పడగొట్టాడు.

భారత్ సెమీస్ చేరాలంటే? (Semi-Final Scenarios):

ఈ మ్యాచ్ ఫలితం సెమీస్ బెర్తును నిర్ణయించనుంది. టీమిండియా సమీకరణాలు ఇలా ఉన్నాయి:

నేరుగా విజయం: భారత్ ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే ఎనిమిది పాయింట్లతో టేబుల్ టాపర్‌గా సెమీస్‌కు చేరుతుంది.

ఒకవేళ ఓడిపోతే: భారత్ ఓడిపోయినా రన్ రేట్ పరంగా మెరుగ్గా ఉంది. పాకిస్థాన్ ఈ లక్ష్యాన్ని 31.5 ఓవర్లలోపు (టార్గెట్ 250 అయితే 33.2 ఓవర్లలోపు) ఛేదించకుండా అడ్డుకోగలిగితే, భారత్ సెమీస్ బెర్తు ఖాయమవుతుంది.

నెటిజన్ల ఫైర్:

వైభవ్ ఆడిన బాధ్యతారహితమైన షాట్‌పై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. "టాలెంట్ ఉన్నా మ్యాచ్ పరిస్థితిని బట్టి ఆడే పరిణితి వైభవ్‌లో కనిపించడం లేదు" అని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాక్‌తో హై-ప్రెజర్ మ్యాచ్‌లో ఇలాంటి అవకాశాలను వృథా చేయడంపై చర్చ జరుగుతోంది.



Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick