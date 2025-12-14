IND vs PAK U19 : తమ్ముడు రికార్డుల హీరో.. అన్నకు మాత్రం నో ఛాన్స్.. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ వింత నిర్ణయాలు
IND vs PAK U19: అండర్-19 ఆసియా కప్లో భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరగబోయే మ్యాచ్ ఇప్పుడు రెండు జట్ల యువ సంచలనాలు వైభవ్ సూర్యవంశీ (భారత్), సమీర్ మిన్హాస్ (పాకిస్తాన్) మధ్య పోరుగా మారింది. ఇద్దరూ తమ తమ తొలి మ్యాచ్ల్లో అద్భుతమైన సెంచరీలు సాధించారు. అయితే రికార్డుల విషయంలో పాకిస్తాన్ ఓపెనర్ సమీర్ మిన్హాస్ భారత బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీని వెనక్కి నెట్టేశాడు. యుఏఈపై వైభవ్ 171 పరుగులు చేయగా, అండర్-19 వన్డేలలో అరంగేట్రం చేసిన సమీర్ మిన్హాస్ మలేషియాపై ఏకంగా 177 పరుగులు (నాటౌట్) చేసి రికార్డు సృష్టించాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీని వెనక్కి నెట్టి, మలేషియాపై పాకిస్తాన్ విజయంలో హీరోగా నిలిచిన బ్యాటర్ సమీర్ మిన్హాస్ అని ఈ విషయం ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ సమీర్ మిన్హాస్కు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు. అతను ఎవరో తెలుసా? ఆయననే అరాఫాత్ మిన్హాస్. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఎటువంటి కారణం లేకుండానే అరాఫాత్ను సీనియర్ జట్టు నుంచి తీసివేసింది.
సమీర్ మిన్హాస్ అన్న అయిన అరాఫాత్ మిన్హాస్ ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్. ఆయన 2023లో పాకిస్తాన్ సీనియర్ జట్టు తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టాడు. హాంకాంగ్పై జరిగిన టీ20 మ్యాచ్తో ఆయన అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తొలి మ్యాచ్లోనే అరాఫాత్ 4 ఓవర్లలో కేవలం 19 పరుగులే ఇచ్చి 2 వికెట్లు తీసి అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఆ తర్వాత మరో మూడు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన ఆయన మొత్తం 4 టీ20లలో 4 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఇంత మంచి ప్రదర్శన కనబరిచినా, ఏ కారణం లేకుండానే అరాఫాత్ను జట్టు నుంచి తొలగించారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయనకు మళ్లీ పాకిస్తాన్ జట్టులో చోటు దక్కలేదు.
అన్న అరాఫాత్ మిన్హాస్ బౌలింగ్తో పాకిస్తాన్ సీనియర్ జట్టుకు అరంగేట్రం చేసి సంచలనం సృష్టించగా, ఇప్పుడు తమ్ముడు సమీర్ మిన్హాస్ బ్యాటింగ్తో అండర్-19 వన్డేలలో ఘనంగా అడుగుపెట్టాడు. అయితే చిన్న అన్నయ్యకు పట్టిన పరిస్థితే రేపు తమ్ముడికి కూడా ఎదురవుతుందో ఏమోనని పాక్ అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రస్తుతం, సమీర్ మిన్హాస్, వైభవ్ సూర్యవంశీ మధ్య పరుగుల కోసం సెంచరీల కోసం, భారీ స్కోర్ల కోసం జరుగుతున్న పోటీ మాత్రం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఈరోజు భారత్-పాక్ మ్యాచ్లో మరింత మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తారో చూడాలి.