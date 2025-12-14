  • Menu
IND vs PAK U19 Asia Cup:దుబాయ్‌లో దాయాదుల పోరు.. పాకిస్తాన్‌పై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడా?

IND vs PAK U19 Asia Cup
IND vs PAK U19 Asia Cup: ప్రస్తుతం భారత్, పాకిస్తాన్‌ల మధ్య సంబంధాలు అంత బాగా లేకపోయినా క్రికెట్ మైదానంలో మాత్రం ఈ దాయాదుల పోరు కొనసాగుతూనే ఉంది.

IND vs PAK U19 Asia Cup: ప్రస్తుతం భారత్, పాకిస్తాన్‌ల మధ్య సంబంధాలు అంత బాగా లేకపోయినా క్రికెట్ మైదానంలో మాత్రం ఈ దాయాదుల పోరు కొనసాగుతూనే ఉంది. గత ఆరు నెలల్లో సీనియర్ పురుషులు, మహిళల జట్లతో పాటు, ఎమర్జింగ్ ఆసియా కప్‌లో కూడా భారత్-పాక్ మధ్య పోటీ జరిగింది. ఇప్పుడు అండర్-19 జట్ల వంతు వచ్చింది. అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025లో ఈరోజు (డిసెంబర్ 14, ఆదివారం) భారత్-పాకిస్తాన్ మధ్య హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ పోరులో టీమిండియా ఆశలన్నీ మరోసారి 14 ఏళ్ల ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీపైనే ఉన్నాయి.

యూఏఈ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ అండర్-19 ఆసియా కప్‌లో భారత జట్టు తమ తొలి మ్యాచ్‌లో అద్భుత విజయం సాధించింది. ఆతిథ్య యూఏఈని 234 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడించింది. ఈ విజయంలో స్టార్ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీనే. అతను కేవలం 56 బంతుల్లోనే మెరుపు సెంచరీ చేసి, మొత్తం 95 బంతుల్లో 171 పరుగులు చేశాడు. అటు పాకిస్తాన్ కూడా మలేషియాను 297 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి తమ ప్రచారాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించింది. పాక్ తరఫున ఓపెనర్ సమీర్ మిన్హాస్ 177 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఇలా రెండు జట్లూ టోర్నీని ఉద్వేగభరితంగా ఆరంభించాయి.

రెండు జట్లూ భారీ ఆరంభాలను సొంతం చేసుకున్నా, ఈ పోరులో టీమిండియాకు మాత్రం పాకిస్తాన్‌పై విజయం సాధించడం చాలా కీలకం. ఎందుకంటే, గత ఐదేళ్లుగా భారత అండర్-19 జట్టుకు పాకిస్తాన్‌పై విజయం దక్కలేదు. భారత జట్టు చివరిసారిగా 2020లో పాకిస్తాన్‌ను ఓడించింది. ఆ తర్వాత జరిగిన వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌లలో పాకిస్తానే విజయం సాధించింది.

గతంలో నవంబర్ 2024లో అండర్-19 ఆసియా కప్‌లోనే ఇరు జట్లు తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్‌లో భారత్ 43 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. అప్పటి జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ (1 పరుగు), ప్రస్తుత కెప్టెన్ ఆయుష్ మ్హాత్రే (20 పరుగులు) కూడా ఉన్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు ఈ రెండు జట్ల మధ్య దాదాపు 37 ఏళ్ల చరిత్రలో 27 మ్యాచ్‌లు జరగగా, భారత్ 15 మ్యాచ్‌ల్లో, పాకిస్తాన్ 11 మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచాయి.

టీమిండియా విజయం సాధించాలంటే, కెప్టెన్ ఆయుష్ మ్హాత్రేతో సహా ప్రతి ఆటగాడి నుంచి అద్భుత ప్రదర్శన ఆశించవచ్చు. తొలి మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్ త్వరగా అవుటైనా, ఈ మ్యాచ్‌లో మాత్రం అతనిపైనే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే, అందరి దృష్టి ఎక్కువగా వైభవ్ సూర్యవంశీపైనే ఉంది. తన చిన్న కెరీర్‌లో వైభవ్ ఇప్పటికే అద్భుతమైన విజయాలు సాధించాడు. కాబట్టి జట్టు విజయం అతని ప్రదర్శనపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

వైభవ్ అండర్-19 స్థాయిలో పాకిస్తాన్‌పై ఆడిన ఏకైక మ్యాచ్‌లో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే చేసి అవుటయ్యాడు. అందుకే ఈసారి వైభవ్ తన పాత వైఫల్యానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావిస్తున్నాడు. కొన్ని వారాల క్రితం జరిగిన ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ టోర్నమెంట్‌లో పాకిస్తాన్‌పై 45 పరుగులు చేసినా, ఆ మ్యాచ్‌లో భారత్ ఓడిపోయింది. అందుకే, ఈసారి వైభవ్ జట్టుకు తప్పకుండా విజయం అందించి ప్రతీకారం తీర్చుకునే ఉద్దేశంతో బరిలోకి దిగుతున్నాడు.

