IND vs PAK: దుబాయ్లో టీమిండియాకి కష్టకాలమా? పాక్ రికార్డు చూస్తే షాక్ అవుతారు
IND vs PAK: టీ20 ఆసియా కప్ 2025 టోర్నమెంట్ ఎంతో ఉత్కంఠను రేపుతోంది. ఇప్పుడు అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరగనుంది. రెండు జట్లలోనూ టీ20 క్రికెట్లో అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా ఇద్దరూ యువ ఆటగాళ్లతో కూడిన జట్లను నడిపిస్తున్నారు. అయితే, దుబాయ్ మైదానంలో భారత్-పాక్ మధ్య రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయి? టీమిండియాకు అక్కడ కలిసొచ్చిందా? వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
దుబాయ్లో పాకిస్తాన్ vs భారత్ రికార్డు
దుబాయ్ మైదానంలో భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు మొత్తం మూడు మ్యాచ్లు జరిగాయి. వీటిలో పాకిస్తాన్ రెండు మ్యాచ్లలో గెలిచింది. భారత్ జట్టు ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ గెలవగలిగింది. రెండు జట్లు చివరిసారిగా 2022లో ఇక్కడ తలపడ్డాయి. దుబాయ్లో టీమిండియా రికార్డు పాకిస్తాన్తో పోలిస్తే అంత బలంగా లేదని చెప్పవచ్చు.
దుబాయ్లో తొలి మ్యాచ్ 2021లో
2021 టీ20 ప్రపంచ కప్లో భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు దుబాయ్ మైదానంలో తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్లో భారత జట్టు ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసి 151 పరుగులు చేసింది. దీనికి బదులుగా మహ్మద్ రిజ్వాన్, బాబర్ ఆజం హాఫ్ సెంచరీల సహాయంతో పాకిస్తాన్ 10 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత 2022లో దుబాయ్ మైదానంలో జరిగిన టీ20ఐ మ్యాచ్లో భారత జట్టు పాకిస్తాన్పై ఐదు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. కానీ అదే ఏడాది మరో టీ20ఐ మ్యాచ్ జరిగింది. అందులో పాకిస్తాన్ 5 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. దీంతో దుబాయ్లో భారత్పై పాకిస్తాన్కు ఆధిక్యం ఉంది.
మొత్తం టీ20ఐ రికార్డులు
భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు మొత్తం 13 మ్యాచ్లు జరిగాయి. వీటిలో భారత్ 10 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, పాకిస్తాన్ కేవలం మూడు సార్లు మాత్రమే గెలిచింది. ఈ రికార్డులను బట్టి చూస్తే, టీ20ఐ క్రికెట్లో విజయం సాధించడంలో భారత జట్టు పాకిస్తాన్ కంటే చాలా ముందుంది. అయితే, దుబాయ్ మైదానంలో టీమిండియా ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తుందో చూడాలి.
భారత్ తదుపరి మ్యాచ్ ఎప్పుడు?
ఆసియా కప్లో భారత జట్టు తమ తదుపరి మ్యాచ్ను పాకిస్తాన్తో ఆడనుంది. రెండు జట్లు సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో తలపడతాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం మ్యాచ్ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ను భారతదేశంలో సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో టీవీలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తారు. సోనీ లివ్ యాప్, వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ను చూడవచ్చు.