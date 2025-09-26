Asia Cup Final : 39 ఏళ్ల ఆసియా కప్ చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి.. ఫైనల్లో భారత్-పాక్ ఢీ అంటే ఢీ
క్రికెట్ అభిమానుల కల ఎట్టకేలకు నెరవేరబోతోంది. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్లో చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు మరోసారి తలపడనున్నాయి.
Asia Cup Final : క్రికెట్ అభిమానుల కల ఎట్టకేలకు నెరవేరబోతోంది. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్లో చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు మరోసారి తలపడనున్నాయి. ఈ ఎడిషన్లో రెండు జట్లు తలపడటం ఇది మూడోసారి. గ్రూప్ స్టేజ్, సూపర్ 4 తర్వాత ఇప్పుడు అసలు సిసలు ఫైనల్ పోరుకు సమయం ఆసన్నమైంది. దీంతో ఆసియా కప్ చరిత్రలోనే ఒక సరికొత్త అధ్యాయం మొదలు కాబోతోంది. ఈ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో గతంలో ఎన్నడూ చూడని ఒక అద్భుత దృశ్యం ఈసారి మన కళ్ల ముందు ఆవిష్కృతం కానుంది. టోర్నమెంట్ చరిత్రలో గతంలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా, ఈసారి భారత్-పాకిస్తాన్ జట్లు ఫైనల్లో ఎదురుపడనున్నాయి.
1984 నుండి నిరీక్షణకు తెర
భారత్ సూపర్ 4 లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఫైనల్లో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది. తాజాగా పాకిస్తాన్ కూడా బంగ్లాదేశ్పై విజయం సాధించి ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. ఆసియా కప్ చరిత్రలో భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు ఫైనల్లో ఒకరికొకరు ఎదురుపడటం ఇదే మొదటిసారి. దీంతో ఈ టోర్నమెంట్ ఉత్సాహం మరియు ఉత్కంఠ పతాక స్థాయికి చేరాయి. 1984లో ఆసియా కప్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, గత 16 ఎడిషన్లలో ఈ రెండు జట్లు ఫైనల్లో ఎప్పుడూ తలపడలేదు. కానీ ఈసారి ఆ సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. ఈ 17వ ఆసియా కప్ ఎడిషన్ లో చారిత్రాత్మక ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది.
ఎవరిది పైచేయి?
టీమిండియా ఈసారి తమ 9వ ఆసియా కప్ టైటిల్పై దృష్టి సారించింది. భారత్ ఇప్పటివరకు 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 సంవత్సరాలలో టైటిళ్లను గెలుచుకుంది. మరోవైపు, పాకిస్తాన్ జట్టు ఇప్పటివరకు రెండుసార్లు మాత్రమే ఆసియా కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. వారు 2000, 2012 సంవత్సరాలలో ఈ టోర్నమెంట్ను గెలుచుకున్నారు. ఇప్పుడు తమ మూడో టైటిల్ను సాధించాలని పాకిస్తాన్ ఉవ్విళ్లూరుతోంది.
ఆసియా కప్ 2025లో రెండు జట్ల ప్రస్థానం
టీమిండియా ఈ టోర్నమెంట్లో ఇప్పటివరకు అజేయంగా నిలిచింది. గ్రూప్ దశలో యూఏఈ, పాకిస్తాన్, ఒమన్లను ఓడించి సూపర్ 4 లోకి ప్రవేశించింది. ఆ తర్వాత సూపర్ 4 లో పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్లను ఓడించి ఫైనల్కు చేరుకుంది. పాకిస్తాన్ జట్టుకు గ్రూప్ దశలో భారత్ చేతిలో ఓటమి ఎదురైంది. అయితే, యూఏఈ, ఒమన్లను ఓడించి సూపర్ 4 లోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత సూపర్ 4 లో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్లను ఓడించి ఫైనల్లో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టి సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్లో జరిగే ఈ చారిత్రక భారత్ vs పాకిస్తాన్ ఫైనల్ మ్యాచ్పైనే ఉంది. ఈ పోరులో ఎవరు విజేతగా నిలుస్తారో చూడాలి.