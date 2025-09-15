IND vs PAK : పాక్ టీమ్ను చితక్కొట్టిన టీమిండియా.. సూపర్-4లోకి సూర్యసేన
దుబాయ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో సెప్టెంబర్ 14 ఆదివారం జరిగిన ఈ గ్రూప్-ఎ మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ నిర్ణయం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎందుకంటే, దుబాయ్ మైదానంలో భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన గత 3-4 టీ20 మ్యాచ్లలో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టే ఓడిపోయింది. అయినప్పటికీ, పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వారికి చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది.
భారత జట్టు కోసం తొలి బంతిలోనే హార్దిక్ పాండ్యా సైమ్ ఆయుబ్ను డకౌట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత, జస్ప్రీత్ బుమ్రా తదుపరి ఓవర్లోనే మహ్మద్ హ్యారీస్ను అవుట్ చేయడంతో, తొలి 8 బంతుల్లోనే పాకిస్తాన్ 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (40), ఫఖర్ జమాన్ (17) కొంత ప్రయత్నించినప్పటికీ, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్ స్పిన్ బౌలింగ్ మాయాజాలంలో చిక్కుకున్నారు.
కేవలం 97 పరుగులకే 8 వికెట్లు కోల్పోయిన పాకిస్తాన్ కోసం చివర్లో షాహీన్ షా అఫ్రిది 16 బంతుల్లో 33 పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరును 127 పరుగులకు చేర్చాడు. టీమిండియా తరపున కుల్దీప్ కేవలం 18 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు, అక్షర్ 18 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు, బుమ్రా 2 వికెట్లు సాధించారు.
ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు కోసం, షాహీన్ బౌలింగ్లో అభిషేక్ శర్మ తొలి బంతిని ఫోర్ కొట్టాడు. రెండో బంతిని సిక్స్ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత ఓవర్లో శుభ్మన్ గిల్ (10) కూడా వరుసగా 2 ఫోర్లు కొట్టాడు. కానీ సైమ్ ఆయుబ్ బౌలింగ్లో అవుట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత అభిషేక్ కూడా 13 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు. అయితే, అతను జట్టుకు మంచి ప్రారంభాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తిలక్ వర్మతో కలిసి నిలకడగా ఆడి జట్టును విజయం వైపు నడిపించాడు.
97 పరుగుల వద్ద తిలక్ వర్మను కూడా ఆయుబ్ బీట్గా బౌల్డ్ చేసినా, అప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయింది. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ సూర్య, శివమ్ దూబే కలిసి జట్టును గెలిపించారు. 16వ ఓవర్లో సూర్య ఒక అద్భుతమైన సిక్స్ కొట్టి జట్టుకు విజయం అందించాడు. పాకిస్తాన్పై తన కెరీర్లోనే అత్యధిక టీ20 స్కోరు (నాటౌట్ 47 పరుగులు) సాధించాడు. ఈ విజయంతో టీమిండియా సూపర్-4 రౌండ్లో తమ స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది.