New Zealand announced for Test series against India: భారత్‌తో జరిగే 3 టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌కు న్యూజిలాండ్ జట్టును ప్రకటించారు. ఇరు జట్ల మధ్య అక్టోబరు 16న బెంగళూరు వేదికగా టెస్టు సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఆ తర్వాత 24 నుంచి పుణెలో రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది. అదే సమయంలో, సిరీస్‌లోని చివరి మ్యాచ్ నవంబర్ 1 నుంచి ముంబైలో జరగనుంది. 2021 తర్వాత కివీ జట్టు భారత్‌లో టెస్టు సిరీస్‌ ఆడనుంది. చివరిసారిగా 2 టెస్టుల సిరీస్‌లో భారత్ 1-0తో ఓడిపోయింది.



న్యూజిలాండ్‌కు భారీ దెబ్బ..

న్యూజిలాండ్ దిగ్గజ బ్యాట్స్‌మెన్ కేన్ విలియమ్సన్ ఈ సిరీస్‌లో ఆడటం కష్టం. అతనికి జట్టులో చోటు ఇచ్చారు. కానీ, అతను ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో ఆడడని తెలుస్తోంది. శ్రీలంకతో జరిగిన రెండో టెస్టులో గజ్జల్లో గాయం కారణంగా విలియమ్సన్ భారత్‌తో జరిగే టెస్టు సిరీస్‌లో పాల్గొనడం సందేహంగా ఉందని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బుధవారం తెలిపింది. మాజీ కెప్టెన్ శుక్రవారం జట్టుతో కలిసి భారత్‌కు వెళ్లరని, బదులుగా ఇంట్లోనే ఉండి పునరావాసం పొందుతారని సెలెక్టర్ సామ్ వెల్స్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

విలియమ్సన్ భారత్‌కు రాలేడు..

పునరావాసం ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే, టూర్ మధ్యలో విలియమ్సన్ జట్టులో చేరగలడని ఆశిస్తున్నట్లు న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ టీం తెలిపింది. న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన రెగ్యులర్ ఆల్ రౌండర్ మార్క్ చాప్‌మన్‌ను ODI, T20లో విలియమ్సన్‌కు బ్యాకప్‌గా ఉంటాడు.

కొత్త కెప్టెన్‌గా టామ్ లాథమ్..

వెల్స్ మాట్లాడుతూ.. "మార్క్ చాప్‌మన్ మా అత్యుత్తమ స్పిన్ ఆటగాళ్ళలో ఒకరు. అతను శ్రీలంకతో జరిగిన రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్‌లలో 0-2 తేడాతో పరాజయం పాలైన తర్వాత అతనికి మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది" అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. న్యూజిలాండ్‌ తన సొంత మైదానంలో భారత్‌ను ఎన్నడూ టెస్టు సిరీస్‌లో ఓడించలేదు.

మొదటి టెస్టు తర్వాత స్వదేశానికి బ్రేస్‌వెల్..

న్యూజిలాండ్ జట్టుతో కలిసి బెంగళూరులో అక్టోబర్ 16న ప్రారంభమయ్యే తొలి టెస్టు కోసం ఆల్ రౌండర్ మైకేల్ బ్రేస్‌వెల్ పర్యటించనున్నాడు. ఆ తరువాత అతను తన రెండవ బిడ్డను చూసేందుకు కివీస్ తిరిగి వెళ్లనున్నాడు. పూణె, ముంబైలలో జరగనున్న చివరి రెండు టెస్టు మ్యాచ్‌లకు బ్రేస్‌వెల్ స్థానంలో ఇష్ సోధీని ఎంపిక చేశారు. ఇంతలో, భారత్ ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌ను 2-0తో ఓడించి, స్వదేశంలో వరుసగా 18వ టెస్ట్ సిరీస్ విజయాన్ని సాధించింది.

భారత్‌తో మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్ జట్టు..

టామ్ లాథమ్ (కెప్టెన్), టామ్ బ్లండెల్, మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్, మార్క్ చాప్‌మన్, డెవాన్ కాన్వే, మాట్ హెన్రీ, డారెల్ మిచెల్, విల్ ఒరూర్క్, అజాజ్ పటేల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, రచిన్ రవీంద్ర, మిచెల్ సాంట్నర్, బెన్ సియర్స్, ఇష్ సోధి, టిమ్మీ, కేన్ విలియమ్సన్, విల్ యంగ్.