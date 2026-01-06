Cric Buzz: రోహిత్ ODIలో రెస్ట్, జట్టు చివరి 11లో కొత్త సర్ప్రైజ్ ప్లేయర్స్!
భారత్-న్యూజిలాండ్ తొలి వన్డే 2026: రోహిత్, గిల్ ఓపెనింగ్; శ్రేయస్ ఫిట్నెస్ అప్డేట్స్. 2027 ప్రపంచకప్ దృష్టితో జైస్వాల్పై ఫోకస్ మరియు రొటేషన్ ప్లాన్.
షెడ్యూల్ ప్రకారం, భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టు ఈ జనవరిలో న్యూజిలాండ్తో మూడు వన్డే అంతర్జాతీయ (ODI) మ్యాచ్ల సిరీస్లో తలపడనుంది. మొదటి వన్డే జనవరి 11న, ఆ తర్వాత మ్యాచ్లు వరుసగా జనవరి 14 మరియు 18వ తేదీల్లో జరగనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లు వడోదర, రాజ్కోట్, మరియు ఇండోర్లలో జరుగుతాయి. తొలి మ్యాచ్కు ముందు భారత జట్టు, ముఖ్యంగా కీలక ఆటగాళ్లపై దృష్టి సారించి, భారత్ ఏ ప్రాబబుల్ ప్లేయింగ్ XIను మైదానంలోకి దించుతుందనే దానిపై చర్చ జరుగుతోంది.
ఓపెనర్లు మరియు రోహిత్ శర్మ కీలక పాత్ర
రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ తొలి ఎంపిక ఓపెనర్లు కాగా, యశస్వి జైస్వాల్ రిజర్వ్ ఓపెనర్గా ఉంటాడు. BCCI రోహిత్ శర్మపై కొన్ని షరతులు విధించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి: అతను పరుగులు చేయడంతో పాటు, తన ఫిట్నెస్ను మైదానంలో నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తొలి వన్డేలో రోహిత్ బ్యాటింగ్లో, ఫీల్డింగ్లో విఫలమైతే, మిగిలిన రెండు వన్డేలకు అతనికి విశ్రాంతి ఇచ్చి, యశస్వికి అవకాశం ఇవ్వవచ్చు.
2027 ODI ప్రపంచ కప్ సన్నాహాలు
రోహిత్ శర్మ విషయంలో BCCIకి అతని ఫిట్నెస్ ప్రధాన ఆందోళనగా ఉంది, ఎందుకంటే 2027 ప్రపంచ కప్ నాటికి అతనికి 39 ఏళ్లు వస్తాయి. యశస్విని జట్టులో స్థిరపడేందుకు న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో అవకాశాలు ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు.
మిడిల్ ఆర్డర్ అప్డేట్లు: రుతురాజ్, శ్రేయస్ అయ్యర్, మరియు పంత్
శ్రేయస్ అయ్యర్ గాయం కారణంగా ఫిట్గా లేడు. అతను నెం.4 స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేయడానికి క్లియరెన్స్ పొందాలి. ఒకవేళ అతను ఫిట్గా లేకపోతే, అతని స్థానంలో రిషబ్ పంత్ తొలి వన్డే ఆడతాడు. మిగిలిన జట్టులో సాధారణంగా ఆడే ఆటగాళ్లే ఉంటారు.
భారత్ ప్రాబబుల్ XI - 1వ ODI vs న్యూజిలాండ్
- శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్)
- రోహిత్ శర్మ
- విరాట్ కోహ్లీ
- శ్రేయస్ అయ్యర్/రిషబ్ పంత్
- కేఎల్ రాహుల్
- రవీంద్ర జడేజా
- వాషింగ్టన్ సుందర్
- హర్షిత్ రాణా
- మహ్మద్ సిరాజ్
- అర్ష్దీప్ సింగ్
- కుల్దీప్ యాదవ్
2027 ప్రపంచ కప్నకు ఇంకా సమయం ఉండటంతో, ప్రతి ఆటగాడికి తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం కల్పించాలని BCCI భావిస్తోంది.
ఈ సిరీస్ న్యూజిలాండ్తో భారత్ సత్తాను పరీక్షించడమే కాకుండా, ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్, విభిన్న కలయికలను పరీక్షించడానికి మరియు యశస్వి జైస్వాల్ వంటి యువ ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహించడానికి ఒక వేదికగా ఉపయోగపడుతుంది. అత్యున్నత స్థాయి క్రికెట్ మరియు భవిష్యత్తులో భారత్ వన్డే జట్టును తీర్చిదిద్దే వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలను ఆశించవచ్చు.